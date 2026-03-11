Kathryn Hahn interpreta a Madre Gothel en live-action de "Enredados"

Kathryn Hahn interpreta a la icónica Madre Gothel en Enredados de Walt Disney Studios

MIAMI.- Kathryn Hahn tendrá oficialmente el honor de interpretar a la icónica Madre Gothel. Walt Disney Studios ha anunciado a través de una publicación en Instagram que Hahn interpretará a la villana Madre Gothel en su adaptación cinematográfica de acción real del musical animado Enredados .

La noticia se dio a conocer en un video publicado el martes, en el que Hahn colaboró con Walt Disney Studios. En el video, Hahn luce una camiseta negra adornada con numerosas imágenes del personaje animado.

"OOTD: Madre Gothel", reza el pie de foto del video.

Además, Hahn ha modificado su biografía en Instagram. Ahora dice Mother Knows Best (Sabia es mamá), acompañada de un emoji de espejo; una referencia a la canción de su personaje en el musical, titulada de la misma forma.

Reparto

La actriz australiana Teagan Croft encabezará el elenco de la película en el papel de la princesa Rapunzel, mientras que Milo Manheim, estrella de la franquicia Zombies de Disney Channel, asumirá el rol del apuesto y pícaro Flynn Rider.

Michael Gracey, director de The Greatest Showman, estará al mando de la cinta a partir de un guion escrito por Jennifer Kaytin Robinson, guionista y directora de Do Revenge. Kristin Burr, productora de Cruella y Freaky Friday, se encargará de la producción.

Croft y Manheim darán vida a los personajes que fueron interpretados originalmente por Mandy Moore y Zachary Levi en el largometraje de animación de 2010. Donna Murphy fue la voz de Madre Gothel en la película original.

La película original, Enredados, fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, con un guion de Dan Fogelman. Recaudó más de 582 millones de dólares en la taquilla mundial, según el portal The Numbers.

De igual forma, la cinta ganó un premio Grammy por la canción I See the Light, la cual también obtuvo una nominación a la mejor canción original en los Premios Óscar.