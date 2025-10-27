Austin Butler y Michael B. Jordan podrían protagonizar nueva versión de "Miami Vice"

El actor estadounidense Austin Butler posa con el premio al Mejor actor principal por su papel en 'Elvis' durante la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 19 de febrero de 2023. Hollywood brilló en la alfombra roja.

MIAMI .- De acuerdo con la revista Variety, Austin Butler y Michael B. Jordan serían las dos opciones principales para interpretar a los protagonistas de Miami Vice, nueva adaptación cinematográfica de la popular serie de los 80 dirigida por Joseph Kosinski para Universal Pictures.

Ambos actores son actualmente dos de las estrellas más rentables y queridas de Hollywood. De cerrarse el acuerdo, Butler daría vida a James "Sonny" Crockett, junto a Jordan como Ricardo "Rico" Tubbs.

Ambos personajes fueron interpretados originalmente por Don Johnson y Philip Michael Thomas en la clásica serie que seguía la vida de dos policías de Florida. Colin Farrell y Jamie Foxx recibieron los mismos papeles en la primera adaptación cinematográfica de 2006, dirigida por Michael Mann.

En el mes de abril, Universal Pictures reveló que la fecha de estreno de la película estaba prevista para el 6 de agosto de 2027.

Según la sinopsis oficial, la nueva versión explora el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80 y está inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie de televisión que 'influyó en la cultura y marcó el estilo en todos los ámbitos, desde la moda hasta el cine'.

Las estrellas

Tanto Austin Butler como Michael B. Jordan se encuentran en el pico de popularidad en sus carreras.

Jordan ha sido una estrella de cine durante más de una década con películas como Creed, Black Panther y, más recientemente, protagonizando el éxito de taquilla Sinners.

En el film de terror de Ryan Coogler, el actor se destacó en la doble interpretación de los hermanos gemelos Smoke y Stack. Estrenada en abril con gran éxito de crítica, Sinners se convirtió en la película de terror original más taquillera de la historia, recaudando 366 millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, Butler se consagró como uno de los actores más populares de Hollywood tras interpretar a la leyenda del rock and roll Elvis Presley en Elvis de Baz Luhrmann, obra que le valió un Globo de Oro y un premio BAFTA, además de una nominación al Óscar como mejor actor.

Comenzó su carrera en series para adolescentes como Zoey 101 y The Carrie Diaries, y en 2019 consiguió su papel revelación en la gran pantalla en Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino.

Con proyectos como Dune: Part Two, Butler se ha convertido en una de las estrellas más versátiles de la industria.