lunes 27  de  octubre 2025
CINE

Austin Butler y Michael B. Jordan podrían protagonizar nueva versión de "Miami Vice"

Butler daría vida a James "Sonny" Crockett y Jordan a Ricardo "Rico" Tubbs en una nueva adaptación cinematográfica de la popular serie

El actor estadounidense Austin Butler posa con el premio al Mejor actor principal por su papel en Elvis durante la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 19 de febrero de 2023. Hollywood brilló en la alfombra roja.

El actor estadounidense Austin Butler posa con el premio al Mejor actor principal por su papel en 'Elvis' durante la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 19 de febrero de 2023. Hollywood brilló en la alfombra roja.


AFP/JUSTIN TALLIS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- De acuerdo con la revista Variety, Austin Butler y Michael B. Jordan serían las dos opciones principales para interpretar a los protagonistas de Miami Vice, nueva adaptación cinematográfica de la popular serie de los 80 dirigida por Joseph Kosinski para Universal Pictures.

Ambos actores son actualmente dos de las estrellas más rentables y queridas de Hollywood. De cerrarse el acuerdo, Butler daría vida a James "Sonny" Crockett, junto a Jordan como Ricardo "Rico" Tubbs.

Lee además
Artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, presenta su canción Ven Acá  video
MÚSICA

Katteyes da un nuevo paso en la industria musical con "Ven Acá"
Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del Spritz Counter de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Captan a Sophie Turner y Chris Martin en cita romántica en Londres

Ambos personajes fueron interpretados originalmente por Don Johnson y Philip Michael Thomas en la clásica serie que seguía la vida de dos policías de Florida. Colin Farrell y Jamie Foxx recibieron los mismos papeles en la primera adaptación cinematográfica de 2006, dirigida por Michael Mann.

En el mes de abril, Universal Pictures reveló que la fecha de estreno de la película estaba prevista para el 6 de agosto de 2027.

Según la sinopsis oficial, la nueva versión explora el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80 y está inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie de televisión que 'influyó en la cultura y marcó el estilo en todos los ámbitos, desde la moda hasta el cine'.

Las estrellas

Tanto Austin Butler como Michael B. Jordan se encuentran en el pico de popularidad en sus carreras.

Jordan ha sido una estrella de cine durante más de una década con películas como Creed, Black Panther y, más recientemente, protagonizando el éxito de taquilla Sinners.

En el film de terror de Ryan Coogler, el actor se destacó en la doble interpretación de los hermanos gemelos Smoke y Stack. Estrenada en abril con gran éxito de crítica, Sinners se convirtió en la película de terror original más taquillera de la historia, recaudando 366 millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, Butler se consagró como uno de los actores más populares de Hollywood tras interpretar a la leyenda del rock and roll Elvis Presley en Elvis de Baz Luhrmann, obra que le valió un Globo de Oro y un premio BAFTA, además de una nominación al Óscar como mejor actor.

Comenzó su carrera en series para adolescentes como Zoey 101 y The Carrie Diaries, y en 2019 consiguió su papel revelación en la gran pantalla en Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino.

Con proyectos como Dune: Part Two, Butler se ha convertido en una de las estrellas más versátiles de la industria.

Temas
Te puede interesar

Rosalía estrena "Berghain", primer sencillo de su nuevo álbum

Muere la cantante y actriz Floria Márquez durante concierto en Venezuela

Adamari López muestras cicatrices de su batalla contra el cáncer de mama

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina