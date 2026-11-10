martes 10  de  noviembre 2026
LITERATURA

Autor británico M. John Harrison gana premio Booker con una novela apocalíptica

El premio, que celebra la mejor obra de ficción de larga extensión escrita en inglés por autores de cualquier nacionalidad, se entregó en Londres

El autor británico M. John Harrison posa con su libro The End of Everything durante la sesión fotográfica de los finalistas del Premio Booker 2026, celebrada en Londres el 8 de noviembre de 2026, en vísperas del anuncio del galardón.

El autor británico M. John Harrison posa con su libro 'The End of Everything' durante la sesión fotográfica de los finalistas del Premio Booker 2026, celebrada en Londres el 8 de noviembre de 2026, en vísperas del anuncio del galardón.

AFP / Justin Tallis

LONDRES.- El autor británico M. John Harrison ganó el Premio Booker el lunes por su enigmática novela The End of Everything, que refleja las inquietudes sobre la inteligencia artificial en una representación satírica y oscura de un Reino Unido postapocalíptico.

Harrison, de 81 años, se convirtió en el ganador de mayor edad del galardón, que lleva aparejado un premio de £50.000 (67.000 dólares) y se traduce en un impulso en ventas y reconocimiento.

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Veterano de la escena literaria de ciencia ficción británica, era la primera vez que Harrison aparecía en la lista corta de este codiciado premio, que según los críticos merecía desde hace tiempo.

Harrinson se impuso a los autores Marlon James, Douglas Stuart, Elizabeth Strout y a la escritora mexicana-estadounidense Chloe Aridjis, que figuró entre los trece finalistas de 2026 con su novela "The shadow of the object" (La sombra del objeto).

The End of Everything ganó "tanto por su extraordinaria pericia literaria como por su enorme ambición", declaró en rueda de prensa la presidenta del jurado, Mary Beard.

"Catástrofe sin nombre"

La decimotercera novela de Harrison sigue al buscador de objetos en la playa, Phillip Tennent y a su tía Marnie, de espíritu libre y aquejada de demencia, en la ventosa costa inglesa invadida por misteriosos objetos conocidos como los iGhetti.

Una catástrofe sin nombre sumerge a los personajes en un turbio mundo postapocalíptico en el que parece haber desaparecido el continente europeo y la llegada de los iGhetti, capaces de imitar a los humanos, evoca las interacciones con la inteligencia artificial.

"Uno de los puntos principales del libro es que si, o cuando, llegue un apocalipsis semejante, será incomprensible", dijo Beard al añadir que el libro dialoga con el "momento" actual.

"Son las políticas del presente vistas a través del prisma del futuro", afirmó Beard en un comunicado sobre el premio a esta novela de 198 páginas que alude al Brexit, la pandemia de covid-19 y a la invasión de la tecnología en la vida cotidiana.

"La actualidad proporcionó los temas y la sátira", dijo Harrison sobre su libro. "¿Qué ocurre cuando todas nuestras expectativas y explicaciones del mundo se convierten en un desastre continuo, pero aun así tenemos que construir una vida?"

Trayectoria

Nacido en Rugby, Inglaterra, en 1945, Harrison es autor de numerosos libros de ciencia ficción, entre ellos la saga de Viriconium (1971-1984) y "Light" (2002), el primer volumen de una trilogía conocida como The Kefahuchi Tract, reconocida como una de las grandes obras del género.

El premio, que celebra la mejor obra de ficción de larga extensión escrita en inglés por autores de cualquier nacionalidad, se entregó este lunes en una ceremonia en Londres.

El año pasado, el autor británico-húngaro David Szalay ganó el premio por "Flesh", su tortuosa historia de un emigrado húngaro en Londres.

FUENTE: Con información de AFP

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