lunes 9  de  noviembre 2026
POLÉMICA

Robbie Williams asegura que no demandará a Olivia Rodrigo por supuesto plagio

Robbie Williams criticó la tendencia de acusar a los artistas pop de copiar canciones. Afirmó a través de un comunicado que "solo existen un número limitado de notas"

El cantante británico Robbie Williams.&nbsp;
El cantante británico Robbie Williams.  EFE
Por Sofía Calvo

El artista británico Robbie Williams afirmó que no va a tomar medidas legales contra Olivia Rodrigo después de que algunos fans alegaran que su nueva canción navideña Take Me Home (4 Christmas), estrenada el pasado 5 de noviembre, suena como su canción Candy, argumentando que tales demandas son "repugnantes" y "una completa tontería".

"Tarde o temprano, todos acabaremos cruzándonos. Y esto me lleva a Olivia Rodrigo. Me encanta desde Brutal. Ojalá lo hubiera hecho yo. Me da la impresión de que puede que se haya topado por casualidad con un eco musical mío en una de sus nuevas canciones. ¿Y sabes qué? Me da completamente igual. No sé si técnicamente hay un problema de derechos de edición, de derechos de autor o si no hay ningún problema en absoluto. Y no quiero saberlo", dijo Williams en un comunicado.

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El cantante aprovechó para criticar la tendencia a acusar a los artistas pop de copiar canciones. Afirmó a través de un comunicado que "solo existen un número limitado de notas" y que todos los artistas "se apoyan en los hombros de quienes nos precedieron. A veces de forma consciente. A veces sin siquiera saberlo. Así es como funciona la música. Si seguimos castigando a la gente por llegar accidentalmente a un lugar donde ya ha estado otra persona, al final acabaremos ahuyentando la creatividad de todo el mundo".

También señaló que "hay una diferencia entre proteger tu obra y tratar cada secuencia de notas vagamente familiar como si fuera un billete de lotería ganador", dijo. A su juicio, esta práctica "se ha convertido en una forma de oportunismo y me parece repugnante".

Otras acusaciones en contra de Olivia Rodrigo

No es la primera vez que Rodrigo es objeto de críticas por supuesto plagio. Ya ocurrió en 2021 con su tema Deja Vu, cuando ella misma reconoció haberse inspirado en Cruel Summer, de Taylor Swift, para la composición. Tras esas declaraciones para Rolling Stone, la artista se vio obligada a incluir a Swift, Jack Antonoff y St. Vincent como compositores.

Meses después, le dio a Hayley Williams de Paramore un crédito similar en Good 4 U después de que los fans escucharan similitudes con Misery Business. Los fans también señalaron similitudes entre su canción Brutal y el éxito de Elvis Costello de 1978, Pump It Up, pero la leyenda del rock luego le dijo a un fan en X: " Esto me parece bien ... Así es como funciona el rock and roll".

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