viernes 25  de  septiembre 2026
MÚSICA

México anuncia nueva visita de la banda K-pop BTS

BTS estuvo en México en mayo, luego de nueve años de ausencia, a propósito de la gira mundial ARIRANG, y se presentaron tres noches en el Estadio GNP Seguros

Integrantes de la banda surcoreana BTS se presentan en el primero de los dos conciertos que ofrece en la región capitalina de Estados Unidos tras retomar el tramo norteamericano de su gira Arirang World Tour, en Baltimore (EE.UU.), en agosto de 2026.

Integrantes de la banda surcoreana BTS se presentan en el primero de los dos conciertos que ofrece en la región capitalina de Estados Unidos tras retomar el tramo norteamericano de su gira 'Arirang World Tour', en Baltimore (EE.UU.), en agosto de 2026.

EFE/ Octavio Guzmán
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseveró que la banda de K-pop BTS regresará a México en 2027. Las palabras de la mandataria tuvieron lugar luego de recibir a su homólogo surcoreano Lee Jae-myung al Palacio Nacional.

No es la primera vez que Sheinbaum señala que la popular boyband volverá a pisar tierra azteca. En mayo, la presidenta anunció que los siete integrantes del grupo habían aceptado su propuesta de volver el próximo año. No obstante, BTS no ha confirmado en sus plataformas la fecha en la que presuntamente volverá a México.

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"El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027", dijo la presidenta en un mensaje en conjunto con su homólogo.

Regreso de BTS

BTS volvió a México en mayo, luego de nueve años de ausencia, principalmente porque algunos de sus miembros debían cumplir con el servicio militar de su país. La banda regresó a propósito de la gira mundial ARIRANG, y se presentaron tres noches en el Estadio GNP Seguros capitalino.

La banda fue invitada a la sede presidencial, donde sus integrantes se asomaron por uno de los balcones y saludaron a unas 50.000 personas.

El jueves, tras la reunión que mantuvieron ambos mandatarios, decenas de personas se reunieron a las afueras del balcón presidencial con la esperanza de ver a los miembros de Stray Kids, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. de cerca, como ocurrió con BTS.

Sin embargo, en esta oportunidad solo Sheinbaum y Lee Jae-myung salieron a saludarlos.

Stray Kids ofrecerá dos presentaciones en Ciudad de México el viernes y sábado en el Estadio GNP Seguros.

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