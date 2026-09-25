viernes 25  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Informan que Presley Gerber ingresó a rehabilitación un día antes de su muerte

En el año 2023, Presley Gerber habló abiertamente sobre sus luchas con sustancias en el podcast Studio 22. Su fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Un día antes de su muerte, Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, ingresó a Resolutions Living, una residencia de recuperación de lujo en Santa Mónica. Horas después, el domingo 20 de septiembre, falleció en dichas instalaciones.

Aunque la causa oficial aún se investiga, fuentes citadas por Page Six apuntan a que el joven habría sufrido una sobredosis que le provocó un fallo cardíaco. El cuerpo de Presley fue hallado en una habitación de la residencia, junto a la cama y no sobre ella.

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El desenlace abrió la puerta a interrogantes y polémicas sobre los protocolos de custodia del recinto. La principal incógnita en torno al caso es cómo alguien pudo sufrir una sobredosis letal a pocas horas de haber ingresado a un centro diseñado específicamente para combatir el consumo de sustancias.

Lucha antes de su muerte

En el año 2023, Presley Gerber, quien, al igual que su madre se desempeñaba como modelo, habló abiertamente sobre sus luchas con sustancias en el podcast Studio 22.

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, comentó.

En redes sociales, compartió un video en el que se sometía a una dosis de ibogaína, una sustancia extraída de la raíz de la planta Tabernanthe iboga y que es usada para combatir adicciones y dolencias crónicas.

Aún se esperan los resultados oficiales de la autopsia hecha por la Oficina del Médico Forense.

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