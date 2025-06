Cazzu detalla cómo una exclusión la llevó a conocer a Bad Bunny

Cazzu expuso que el primer encuentro con Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, fue nada menos que en un concierto en Argentina, cuando el artista puertorriqueño grabó el remix de Loca. "Yo lo conocí en el escenario", afirmó Cazzu, destacando que para ambos fue un gran momento en sus carreras ascendentes.

Un intento de boicot

Sin embargo, el encuentro entre ambos se ejecutó en medio de un intento de boicot que intentaron hacerle a Julieta Cazzuchelli, puesto que los organizadores decidieron excluirla de la presentación de Bad Bunny en el Estadio Luna Park de Buenos Aires en 2018.

"No me invitaron. No me avisaron que nos habían invitado… Boicot… Fue terrible", expresó.

Cazzu consideró que la acción se debió a intereses de terceros que estaban enfocados en destacar a costa de cualquier cosa: "Todos querían llegar primero", agregó e hizo referencia a que todos sus colegas estaban en el evento menos ella.

Pero la historia dio un giro inesperado cuando una llamada del propio Bad Bunny cambió el rumbo de los acontecimientos. "'Baby, ¿dónde estás tú?'", dijo Cazzu imitando el acento del Conejo Malo. Esta llamada propició su llegada al escenario justo antes de interpretar Loca, marcando así su primer encuentro real con el artista y, como ella misma indicó, "el resto era historia".

Más allá de la música

Aunque Cazzu se mostró reacia a profundizar en los detalles más íntimos del affair con Bad Bunny, insistiendo en que eran testimonios que podrían perjudicar a otras personas, sí compartió algunas anécdotas.

El romance entre los músicos no es secreto. En 2021, la cantante habló al respecto en el programa Podemos Hablar, donde reconoció que en 2018 el boricua no era tan famoso como ahora.