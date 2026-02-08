domingo 8  de  febrero 2026
Bad Bunny y el español, un ¿descanso? para el Super Bowl

Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl

Bad Bunny asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP

Amy Sussman / Getty Images via AFP

SANTA CLARA, California.- Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU.

El artista puertorriqueño aterriza en esta cita en su mejor momento: coronado como el ícono cultural de la década y arrastrando todavía el triunfo de los Grammy, donde hizo historia al conquistar el galardón más prestigioso con un álbum íntegramente en español y ofrecer uno de los discursos de denuncia más poderosos de la industria.

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
Todos los focos apuntan a Bad Bunny en el Super Bowl
Andy Borregales (36), de los Patriots de Nueva Inglaterra, patea un gol de campo durante el tercer cuarto del partido de los playoffs del Campeonato de la AFC contra los Broncos de Denver en el Empower Field At Mile High, el 25 de enero de 2026.
Super Bowl LX, ¿un punto de inflexión para la NFL en Sudamérica?

"No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens -término designado a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional estadounidense, pero que en la retórica actual se emplea para deshumanizar al migrante-. Somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

Este compromiso por alzar el español en EE.UU. cobra simbolismo en este momento en el país, con un Gobierno que ha endurecido la retórica sobre la identidad nacional y activado una agresiva maquinaria de control migratorio a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El escenario más estadounidense en español

El anuncio de Bad Bunny como cabeza de cartel del descanso fue una decisión que ni la propia NFL supo dimensionar. De hecho, la elección ha sorprendido por el riesgo que asume la que se ha considerado históricamente la institución deportiva más conservadora del país al entregar su horario de máxima audiencia a un repertorio exclusivamente en español.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha reafirmado su apoyo a Bad Bunny incluso después de sus palabras en los premios más importantes de la industria musical: "Es uno de los grandes artistas del mundo", dijo en una rueda de prensa.

Lo que para la industria musical responde a la consecuencia del éxito del 'conejo malo', respaldado por cifras que lo sitúan como el artista más escuchado del planeta, para los sectores más conservadores del Partido Republicano ha supuesto una afrenta a la tradición y a la identidad del espectáculo.

El propio Trump tachó de "ridícula" su elección y confirmó que no asistirá al evento deportivo más importante del país de este año por estar en contra del cantante. "Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", afirmó.

Y es que el tema migratorio ha marcado los prolegómenos de este encuentro, con versiones sobre un posible refuerzo de la vigilancia por parte de las autoridades fronterizas durante la actuación de la superestrella puertorriqueña.

Ante estas incertidumbre, el comité organizador aclaró que no se contempla la puesta en marcha de operativos especiales durante la celebración del Super Bowl LX, de acuerdo a un memorando obtenido por The Washington Post y The Athletic.

En las calles de San Francisco comenzaron a aparecer carteles con los mensajes 'ICE Out' y 'Chinga la migra', expresiones cargadas de un histórico sentimiento de resistencia chicana y latina.

Las pancartas forman parte de una campaña que usa como emblema al sapo concho —un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción que Bad Bunny ha adoptado como símbolo autóctono de su reciente gira— para exigir el fin de las operaciones del ICE.

Green Day, la guinda del pastel

A la actuación de Bad Bunny se suma la de Green Day, una de las voces más feroces contra el Gobierno de Trump y cuya actuación en el Super Bowl no hace más que añadir más leña al fuego.

La banda de Billie Joe Armstrong, que ha hecho del activismo político una seña de identidad en su carrera, llega al Levi's Stadium de Santa Clara, en California, con el antecedente de su sonada participación en el Festival Coachella de 2025.

"No somos parte de la agenda de odio", proclamó el grupo en medio del desierto californiano.

Poco se sabe de los 13 minutos de actuación que ofrecerá Bad Bunny, más allá de que convertirá el escenario "en una gran fiesta" y que llevará "mucha cultura puertorriqueña", según adelantó en una rueda de prensa el pasado jueves.

La combinación de la soberanía cultural de Bad Bunny con la rebeldía punk de Green Day convierten el espectáculo del Super Bowl LX en un símbolo de resistencia frente al Gobierno y promete ser de los espectáculos más recordados de la historia del deporte rey estadounidense.

