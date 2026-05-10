domingo 10  de  mayo 2026
MODA

Helga Terán en Doral Fashion Week: La elegancia nace cuando el diseño tiene alma

La creadora venezolana presentó Fuerza sostenible, una propuesta que reafirma su compromiso con una industria más responsable

Helga Terán y sus modelos.

Helga Terán y sus modelos.

Cortesía/Helga Terán
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI - La moda, el arte y la conciencia ambiental se dieron cita en una de las noches más comentadas del Doral Fashion Week Magazine, donde la diseñadora venezolana Helga Terán se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada con la presentación de su nueva colección, Fuerza sostenible.

En el marco de la décima edición del evento, celebrado el pasado 24 de abril, Terán apostó por una propuesta que fue mucho más allá de la estética. En una experiencia sensorial cuidadosamente diseñada para fusionar moda, chocolate, tabaco y café, la creadora presentó piezas elaboradas a mano que destacaron por su sofisticación, identidad y profundo mensaje de transformación.

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“Para mí, la moda tiene que comunicar algo más que belleza. Cada pieza de Fuerza sostenible nace desde la intención, desde la conciencia y desde el deseo de demostrar que el lujo también puede ser responsable”, expresó Helga Terán a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Helga Terán
Looks de su nueva colección de Helga Terán.

Looks de su nueva colección de Helga Terán.

La colección reflejó algunos de los pilares que han definido el ADN creativo de la diseñadora: resiliencia, feminidad y evolución. A través de siluetas elegantes, acabados artesanales y una narrativa visual poderosa, Fuerza sostenible reafirmó la visión de Terán sobre una industria donde la sustentabilidad y la elegancia pueden coexistir sin perder identidad.

“La verdadera elegancia no está solamente en cómo luce una prenda, sino en la historia que cuenta y en el impacto que deja. Creo profundamente en una moda con alma”, afirmó la diseñadora venezolana.

Durante el evento, Helga Terán también recibió un reconocimiento por parte de la ciudad de Doral, en honor a su trayectoria, su aporte al desarrollo creativo y su influencia dentro del ecosistema de la moda contemporánea.

“El reconocimiento de la ciudad de Doral representa muchísimo para mí, porque valida años de trabajo, disciplina y pasión. Como inmigrante y empresaria latina, recibir este tipo de apoyo tiene un valor muy especial”, comentó emocionada.

La noche reunió a personalidades de la moda, empresarios, artistas, influencers y medios de comunicación, quienes fueron testigos de una propuesta que consolidó a Helga Terán como una de las voces emergentes más influyentes dentro de la moda consciente en el sur de Florida.

Con Fuerza sostenible, la diseñadora deja claro que la moda del futuro no solo busca impactar visualmente, sino también generar conversación, conciencia y propósito.

Si quieres saber más de Helga Terán puedes seguir la cuenta de Instagram @helga.teran

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