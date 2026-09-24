jueves 24  de  septiembre 2026
MÚSICA

Dublín celebra el 50 aniversario de la emblemática banda U2

Dublín disfrutará estos días con un programa de actividades que incluye exposiciones y conciertos de bandas tributo

En esta foto de archivo tomada el 8 de mayo de 2022, Bono (Paul David Hewson), cantautor irlandés, activista y vocalista principal de la banda de rock U2, saluda a la gente mientras actúa en una estación del metro de Kyiv, que es un refugio antiaéreo, en la capital ucraniana.

En esta foto de archivo tomada el 8 de mayo de 2022, Bono (Paul David Hewson), cantautor irlandés, activista y vocalista principal de la banda de rock U2, saluda a la gente mientras actúa en una estación del metro de Kyiv, que es un refugio antiaéreo, en la capital ucraniana.

AFP/Serguéi Supinsky

DUBLÍN.- Dublín celebra este fin de semana el 50 aniversario de U2, un hito que devuelve la ciudad a los orígenes de una de las bandas más influyentes de la historia del rock y que coincide con el anuncio de un nuevo álbum, que lleva el título en español de Carnaval de Luz.

Como anticipo, el grupo publica este jueves el segundo sencillo de este nuevo trabajo, Silencio, aunque aún no hay fecha para la salida del esperado disco, el primero con material original desde Songs of Experience (2017).

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Hasta entonces, Dublín disfrutará estos días con un programa de actividades que incluye exposiciones, conciertos de bandas tributo, encuentros de fans y recorridos por algunos de los lugares vinculados a la trayectoria del legendario grupo irlandés.

Esa carrera arrancó el 25 de septiembre de 1976, cuando Larry Mullen Jr., entonces con 14 años, colocó una nota en el tablón de anuncios de la Mount Temple Comprehensive School, en el norte de Dublín.

"Batería busca músicos para formar una banda", decía aquel trozo de papel, que terminaría cambiando la historia de la música popular.

Días después, un grupo de adolescentes se reunió en la cocina de la casa de Mullen, en el barrio de Artane, para su primer ensayo.

Allí estaban Paul Hewson, posteriormente Bono; el guitarrista David Evans, The Edge; el bajista Adam Clayton y Mullen, quienes se hicieron llamar inicialmente Feedback y posteriormente The Hype, antes de adoptar definitivamente el nombre U2.

Cinco décadas después, aquellos cuatro chavales que apenas sabían tocar sus instrumentos se han convertido en uno de los grupos más reconocibles del mundo, con más de 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy.

Su ascenso comenzó con Boy (1980), October (1981) y, especialmente, War (1983), que contenía canciones como 'New Year's Day' y 'Sunday Bloody Sunday', todo un himno contra las atrocidades cometidas durante el conflicto norirlandés.

El directo Under a Blood Red Sky (1983) consolidó su reputación como banda de escenario, mientras que The Unforgettable Fire (1984), producido por Brian Eno y Daniel Lanois, abrió una nueva etapa sonora.

El salto definitivo llegó con The Joshua Tree (1987), uno de los discos fundamentales de la carrera del grupo y que convirtió a U2 en una superestrella mundial, con canciones como 'With or Without You', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' y 'Where the Streets Have No Name'.

Después llegarían Achtung Baby, Zooropa, Pop, All That You Can't Leave Behind, How to Dismantle an Atomic Bomb, No Line on the Horizon, Songs of Innocence y Songs of Experience, además de grandes giras que transformaron el concepto de espectáculo de rock.

El compromiso social de Bono y U2

La dimensión de U2 ha trascendido también el ámbito musical, especialmente a través del activismo de Bono.

El cantante ha convertido la lucha contra la pobreza extrema, el sida y la desigualdad en una parte destacada de su actividad pública y ha participado durante décadas en campañas de organizaciones como Amnistía Internacional.

Bono también ha utilizado su relación con dirigentes políticos para reclamar una mayor financiación internacional destinada a combatir la pobreza y las enfermedades, y participó en campañas como Live 8.

Su activismo le ha llevado a intervenir en foros internacionales y ha contribuido a que U2 no solo sea percibido como una banda de rock, sino también como un actor relevante en debates sobre derechos humanos y cooperación internacional.

Dublín celebra a lo grande el cumpleaños

La capital irlandesa será este fin de semana el escenario de buena parte de las celebraciones. El programa U250 reunirá desde el viernes a seguidores procedentes de Irlanda y de otros países con conciertos, encuentros de aficionados, recorridos por lugares relacionados con la historia del grupo y otras actividades.

La programación musical incluye este viernes la actuación de Zooropa, banda tributo a U2, en Opium Live, mientras que el sábado está previsto el concierto de U2BABY, The Reinvention, en The Button Factory, en Temple Bar.

Uno de los principales actos tendrá lugar en el Little Museum of Dublin, que ofrece durante los tres días 2.000 entradas gratuitas para visitar la exposición "U2: Made in Dublin", dedicada a la relación entre la banda y la ciudad en la que surgió.

La celebración tendrá además un símbolo numismático: el Banco Central de Irlanda emitirá este viernes una moneda conmemorativa de dos euros dedicada al 50 aniversario de U2.

FUENTE: Con información de EFE

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