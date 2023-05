"Barbie" llega a la pantalla grande en julio

La directora Greta Gerwig escribió el guion junto a Oscar Noah Baumbach (Marriage Story, The Squid and the Whale). La película está basada en la famosa muñeca de la juguetería Mattel.

America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, la cantante y compositora ganadora del premio Grammy Dua Lipa, y la ganadora del Oscar Helen Mirren, también forman parte del increíble elenco de Barbie.

Los productores de la película son el nominado al Oscar, David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner, junto con Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams, como productores ejecutivos.

Además el equipo creativo está incluido por el director de fotografía nominado al Oscar Rodrigo Prieto, la diseñadora de producción Sarah Greenwood, el editor Nick Houy, la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran, el supervisor de efectos visuales Glen Pratt, el supervisor musical George Drakoulias y el compositor Alexandre Desplat.

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Heyday Films, LuckyChap Entertainment y Mattel.

Barbie se estrenará solo en cines de todo el país el 21 de julio de 2023.

FUENTE: REDACCIÓN