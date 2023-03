Becky G aparece públicamente sin anillo de compromiso

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Becky G (@iambeckyg)

La decisión de Becky G de no llevar su anillo de compromiso ocurre el mismo día en el que su pareja, Sebastian Lletget, le pidió perdón por la infidelidad cometida hace una semana.

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, el futbolista estadounidense-argentino de 30 años admitió que engañó a la cantante.

"Si bien este acosador anónimo de Internet -a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirmaba- tenía un objetivo final que no estaba claro, para mí ha sido una llamada de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que, para empezar, nunca debió ocurrir ninguna acción que nos haya puesto aquí. Empujar hasta los mismos límites de las líneas que nunca deberían cruzarse solo me lastima a mí y a las personas que más amo. Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos, mis lapsos del pasado", dijo el deportista del Football Club Dallas.

"Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces. A mi familia FC Dallas, mis fanáticos, amigos y familia, gracias por su amor y apoyo. Haré todo lo posible para ser lo mejor posible", finalizó el futbolista.

Becky G y Sebastian Lletget dieron a conocer su compromiso el pasado 9 de diciembre a través de sus redes sociales.

"Nuestro lugar para siempre", escribió la cantante al compartir varias fotografías del romántico momento.

