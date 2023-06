Becky G cuenta cómo supera el escándalo de Sebastian Lletge

"Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo", comentó a People en Español.

Rebbeca Marie Gómez, nombre de pila de la artista estadounidense de ascendencia mexicana, inició el año comprometida con el futbolista argentino Sebastian Lletget, luego de que en diciembre de 2022 le propusiera matrimonio tras seis años de relación. Sin embargo, en marzo el centrocampista de Football Club Dallas se vio envuelto en una polémica al salir a la luz que le había sido infiel a la cantante.

Aunque Becky G no aclaró si continúa con el compromiso o si terminó la relación, sí destacó que el amor es complejo.

"El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia", agregó. "El amor propio para mí se trata de abrazar y aceptar quien eres realmente. Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto", señaló la también actriz y compositora de 26 años.

Asimismo, destacó que por el amor propio es necesario establecer límites y establecer las prioridades y deseos.

"El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones. (...) Se trata de creer en ti misma, de confiar en tus instintos y perseguir lo que trae alegría y plenitud. Lo más importante es que cuando te aceptas y te amas a ti misma primero, todo lo demás cae en su lugar".

Sobre las oportunidades profesionales que ha tenido este año, Becky G se siente bendecida y agradece poder exponer sus raíces latinas.

"Me siento muy bendecida, muy afortunada por las oportunidades que he tenido en mi carrera y todas las nuevas oportunidades que han llegado recientemente. (...) Y lo que más agradezco es ser latina y poder representar 200 por ciento".

FUENTE: REDACCIÓN