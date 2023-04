Becky G debuta en Coachella con tributo a México

“¿Qué hubo, Coachella?”, dijo la cantante al subir a la tarima.

La presentación de Becky G se prolongó por 45 minutos, en donde los asistentes del festival quedaron enganchados luego de que la artista iniciara su repertorio con la canción Mayores. “Se ven muy hermosos desde aquí arriba. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy”, agregó Becky al culminar su primera interpretación.

Durante el espectáculo, las palabras fueron pocas. La cantante se concentró en dar lo mejor de sí y de su música, dejando que esta hablara por sí sola de su talento y gracia, reseñó la revista Billboard.

Becky G salió al escenario con un traje de tres piezas de mezclilla azul oscuro y tenis blancos, la escenografía estuvo inspirada en Luis Barragán.

El repertorio de la artista también estuvo compuesto por Fulanito, Cuando te besé y Bailé con mi ex.

Sin embargo, el mayor momento de su show fue cuando rindió un sentido tributo a sus raíces mexicanas.

“¡México en la casa! He estado trabajando en mi proyecto regional y ha sido tan hermoso. Estoy orgullosa de ser mexicana-estadounidense. Y no podía venir a Coachella y no compartir el escenario. ¿A quién más invitamos a la carne asada?”, le dijo al Dj.

Fue entonces cuando la banda Marca MP hizo presencia en la tarima para acompañar a la cantante, quien agregó a su atuendo una tejana.

Los artistas interpretaron Ya acabó, para luego dar paso a otras figuras exponentes de la música regional mexicana como Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida, con quien Becky cantó Te quiero besar, Favorito, y Bebé dame. También estuvo presente el cantante Peso Pluma, con quien cantó Chanel.

Minutos más tarde, Becky salió con un vestido corto azul brillante y llamó a Natti Natasha. Ambas interpretaron su himno Sin pijama.

Por su puesto, Becky G también interpretó MAMIII, así como el sencillo que la vio crecer en la industria musical: Shower.

“Déjame asimilar esto por un segundo. Realmente ha sido un honor”, dijo antes de bajar del escenario.

