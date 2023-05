Becky G exige a la prensa respeto

"Quiero hablar de eso porque... sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo, que dicen: 'yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo o déjame hacer mi trabajo'. Mira, yo también estoy intentado hacer el mío; el mío no tiene nada que ver con drama, con ser chismoso, de hablar de cosas negativas en la vida", agregó Becky G de manera contundente.

Asimismo, la intérprete de éxitos como Mayores y Sin pijama aprovechó la ocasión para exigir a la prensa que tenga más respeto hacia ella y su equipo cuando intentan abordarla.

"Por favor, por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir, lo voy a decir; si no hay nada de que decir, no lo voy a decir; esto es una relación mutua. Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también. Esa es la única cosa que pido, por favor", dijo Becky G. "Para mí la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento que no puedo conectar.... no lo sé... no me quería quedar callada, sé que callada te ve más bonita, pero...", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

Estas declaraciones ocurren luego del encuentro que hubo entre la artista y medios de comunicación que acudieron al aeropuerto de Ciudad de México para recibirla.

En un video difundido en Despierta América, se ve el caos que se produjo, el cual llegó a hechos un poco violentos, ya que uno de los camarógrafos se cayó en plena persecución.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

FUENTE: REDACCIÓN