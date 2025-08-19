martes 19  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Bella Thorne responde a críticas tras proponerle matrimonio a su novio Mark Emms

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza. Poco después hicieron pública su relación y en mayo de 2023 el productor le propuso matrimonio

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza.

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza.

Captura de pantalla/ Instagram/ @bellathorne
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Bella Thorne volvió a captar la atención del público y de los medios internacionales al proponerle matrimonio a su novio, el productor británico Mark Emms, un año después de que él le entregara un anillo de compromiso.

La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram un montaje romántico con flores, velas y globos en forma de corazón, junto con un mensaje en el que explicaba: “3 años hacen que nos conocimos, 1 año después él me propuso, ahora 1 año después yo también”.

Lee además
La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena asisten al estreno de The Little Hours durante el primer día del Festival de Cine de Sundance 2017 en el Library Center Theater el 19 de enero de 2017 en Park City, Utah.  
CELEBRIDADES

Aubrey Plaza se sincera sobre el dolor que siente tras la muerte de su esposo
Steve Coogan protagoniza el filme Lecciones de un pingüino. video
CINE

Filme "Lecciones de un pingüino": cuando un ave marina te cambia la vida

La publicación no tardó en viralizarse y recibió opiniones divididas. Mientras muchos seguidores celebraron el gesto como una muestra de amor y de empoderamiento femenino, otros se mostraron confundidos o críticos, cuestionando la necesidad de realizar una segunda propuesta formal.

Uno de los comentarios más compartidos decía: “If he already proposed why did you do it lol I’m confused” (“Si él ya te había propuesto, ¿por qué lo hiciste tú también? Estoy confundido”).

La respuesta de Bella

Lejos de ignorar la controversia, Bella reaccionó con humor a través de sus historias de Instagram. La actriz escribió: “Los comentarios en mi post son divertidísimos… la mitad de ustedes dice que no normalicemos esto, la otra mitad dice: ‘¡con todo el power femenino, esto es lo más tierno!’”.

Con esta respuesta, Thorne dejó claro que no se tomó las críticas de manera personal y que para ella lo más importante fue celebrar su relación de una manera distinta y especial.

El gesto de Bella abrió también un debate sobre los roles tradicionales en las relaciones. Para algunos, la reacción negativa de ciertos usuarios refleja los prejuicios que aún existen sobre lo que una mujer puede o debe hacer. Otros, en cambio, defienden que las propuestas de matrimonio no deberían estar limitadas a un solo género y que lo esencial es la autenticidad del gesto.

Historia de Bella y Mark

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza. Poco después hicieron pública su relación y en mayo de 2023 el productor le propuso matrimonio con un lujoso anillo durante una celebración íntima en su casa.

Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales varios momentos de su vida juntos, demostrando cercanía y complicidad. Ahora, con esta segunda propuesta, Bella quiso reafirmar su compromiso y darle un significado simbólico a su relación.

Temas
Te puede interesar

Anuncian presentaciones musicales de los MTV Video Music Awards 2025

Rosalía confirma que mantuvo un romance con la actriz Hunter Schafer

Presentan en Londres exposición y subasta de objetos de la serie Downton Abbey

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
REALEZA

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Te puede interesar

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Partido Republicano de Florida retira productos de su web.
INMIGRACIÓN

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas