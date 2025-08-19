Bella Thorne responde a críticas tras proponerle matrimonio a su novio Mark Emms

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza.

MIAMI.- Bella Thorne volvió a captar la atención del público y de los medios internacionales al proponerle matrimonio a su novio , el productor británico Mark Emms, un año después de que él le entregara un anillo de compromiso.

La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram un montaje romántico con flores, velas y globos en forma de corazón, junto con un mensaje en el que explicaba: “3 años hacen que nos conocimos, 1 año después él me propuso, ahora 1 año después yo también”.

La publicación no tardó en viralizarse y recibió opiniones divididas. Mientras muchos seguidores celebraron el gesto como una muestra de amor y de empoderamiento femenino, otros se mostraron confundidos o críticos, cuestionando la necesidad de realizar una segunda propuesta formal.

Uno de los comentarios más compartidos decía: “If he already proposed why did you do it lol I’m confused” (“Si él ya te había propuesto, ¿por qué lo hiciste tú también? Estoy confundido”).

La respuesta de Bella

Lejos de ignorar la controversia, Bella reaccionó con humor a través de sus historias de Instagram. La actriz escribió: “Los comentarios en mi post son divertidísimos… la mitad de ustedes dice que no normalicemos esto, la otra mitad dice: ‘¡con todo el power femenino, esto es lo más tierno!’”.

Con esta respuesta, Thorne dejó claro que no se tomó las críticas de manera personal y que para ella lo más importante fue celebrar su relación de una manera distinta y especial.

El gesto de Bella abrió también un debate sobre los roles tradicionales en las relaciones. Para algunos, la reacción negativa de ciertos usuarios refleja los prejuicios que aún existen sobre lo que una mujer puede o debe hacer. Otros, en cambio, defienden que las propuestas de matrimonio no deberían estar limitadas a un solo género y que lo esencial es la autenticidad del gesto.

Historia de Bella y Mark

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza. Poco después hicieron pública su relación y en mayo de 2023 el productor le propuso matrimonio con un lujoso anillo durante una celebración íntima en su casa.

Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales varios momentos de su vida juntos, demostrando cercanía y complicidad. Ahora, con esta segunda propuesta, Bella quiso reafirmar su compromiso y darle un significado simbólico a su relación.