Ben Affleck habla sobre su actitud en los Grammy

En esta foto de archivo tomada el 11 de diciembre de 2021, Ben Affleck asiste al estreno en Los Angeles de The Tender Bar de Amazon Studio en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California.

En una entrevista que concedió a The Hollywood Reporter, Affleck explicó que el video que se hizo viral fue sacado de contexto pues nunca tuvo una discusión con su esposa, la cantante y actriz Jennifer López .

Durante la gala musical, Affleck observó que el presentador Trevor Noah se acercaba a su mesa. Entonces, le dijo a JLo que se alejaría para dejarla con el anfitrión; sin embargo, la idea no fue del agrado de la cantante quien le solicitó que no lo hiciera. "Será mejor que no te vayas".

El actor de 50 años señaló que la supuesta discusión que rodó en las redes sociales jamás existió.

Asimismo, aseguró que esa noche acompañó a Jennifer para mostrarle su apoyo, pese a sentirse cansado lo cual hizo que mantuviera la expresión que le valió una ola de memes. Y destacó que sí se divirtió en el evento.

De igual forma, descartó que estuviera borracho como se insinuó.

"Yo me divertí en los Grammy. Yo he ido a premios y he estado borracho, a muchos. Y nadie jamás dijo que yo estaba borracho".

Rechazó que en la actualidad todavía hayan este tipo de señalamientos en su contra. "Todavía hay un estigma tremendo", comentó haciendo alusión que ya ha superado el vicio que tuvo por las bebidas alcohólicas.

Relación con Jennifer Garner

En la misma entrevista, Affleck también habló sobre una entrevista que dio durante su proceso de separación de Jennifer Garner, en la cual, aseguró, sus palabras fueron alteradas y pareció que culpaba a sus exesposa de su vicio.

"Tuve una experiencia en la que hice una entrevista en la que fui realmente vulnerable. Y todo lo que recogieron fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario de lo que quería decir", declaró sobre la entrevista que dio en diciembre de 2021 a Howard Stern, en la que habló de su divorcio y adicción.

"La idea de que estaba culpando a mi esposa por mi forma de beber. Para ser claros, mi comportamiento es enteramente mi responsabilidad", señaló.

Affleck, quien estuvo casado con la actriz por 10 años, alegó que lo que intentó decir en la entrevista fue que hacía cosas para tratar de llenar un vacío y no era algo saludable. "Estaba tratando de decir: 'Oye, mira, estaba bebiendo demasiado, y cuanto menos feliz te vuelves, ya sea por tu trabajo, tu matrimonio, es solo que a medida que tu vida se vuelve más difícil, si estás haciendo cosas para llenar un hoyo que no es saludable, vas a empezar a hacer más de esas cosas'".

FUENTE: REDACCIÓN