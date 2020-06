Beyonce dice que "no se puede normalizar" el dolor

La cantante Beyonce recurrió a Instagram para hablar en contra del racismo en los Estados Unidos e instó a sus fanáticos a tomar medidas.

También compartió un enlace que lleva a uno a una página en su sitio web donde se enumeran cuatro peticiones para que los fans las firmen, informa variety.com.

“Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos rotos y estamos disgustados. No podemos normalizar este dolor ”, dijo Beyonce al comienzo del video.

Luego afirmó que es importante defenderse el uno al otro en tiempos de injusticia.

Beyonce dijo: “No solo estoy hablando con personas de color. Si eres blanco, negro, marrón o algo intermedio, estoy segura de que te sientes desesperado por el racismo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. No más asesinatos sin sentido de seres humanos. No más ver a las personas de color como menos que humanos. Ya no podemos mirar hacia otro lado. George es toda nuestra familia en la humanidad. Él es nuestra familia porque es un compañero estadounidense “.

Floyd, de 46 años, murió el lunes después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, lo sostuvo con una rodilla en el cuello, aunque repetidamente suplicó: “No puedo respirar” y “por favor, no puedo respirar”.

Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grados y homicidio involuntario el viernes. Aunque Beyonce reconoció que un oficial de policía fue arrestado en relación con la muerte de Floyd el 25 de mayo, enfatizó que aún queda mucho por hacer.

“Ha habido demasiadas veces que hemos visto estos asesinatos violentos, y sin consecuencias. Sí, alguien ha sido acusado, pero la justicia está lejos de lograrse. Firmen la petición y continuemos orando por la paz, la compasión y la curación de nuestro país “, dijo.