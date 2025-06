‎Beyoncé enfrenta fallo técnico durante concierto en Houston

‎La música se detuvo bruscamente, y se pudo escuchar a la cantante exclamar: "Para, para, para, para, para, para". A pesar de la situación, Beyoncé mantuvo la calma, observando el suelo y luego a la multitud, a quienes finalmente les dedicó una sonrisa.

‎Tras unos segundos de incertidumbre, se dirigió al público con serenidad, diciendo: "Gracias a todos por su paciencia", antes de que el vehículo fuera descendido lentamente al centro del escenario. A medida que el coche se aproximaba al suelo, dejó de inclinarse, y la artista recuperó su posición sentada original, sonriendo a los asistentes.

‎Reacciones

‎El percance generó una ola de reacciones en redes sociales, con muchos fans expresando alivio por la seguridad de la superestrella. Según reportes del Houston Chronicle, el vehículo se detuvo en el aire a la mitad de la canción.

Posteriormente, Beyoncé abandonó brevemente el escenario antes de regresar para completar su actuación, indicó Hot New Hip Hop.

Hasta el momento, la causa exacta del mal funcionamiento técnico no ha sido determinada. Un video difundido en la plataforma X mostró a Beyoncé refiriéndose al incidente tras su regreso al escenario, diciendo a sus fans: "Si alguna vez me caigo, sé que me sostendrían", frase que fue recibida con una fuerte ovación.

‎