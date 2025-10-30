jueves 30  de  octubre 2025
Bianca Jagger reconocida en Madrid por activismo pro Derechos Humanos

La activista nicaragüense fue honorada con el premio Human Rights Defender por la revista Harper's Bazaar España

Captura de pantalla de Bianca Jagger, honorada con el premio Human Rights Defender por la revista Harpers Bazaar España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En la edición 2025 de los premios Bazaar Women of the Year, la activista nicaragüense Bianca Jagger fue una de las homenajeadas al recibir el galardón Human Rights Defender. Este homenaje exalta su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Con esta ceremonia anual, la revista Harper's Bazaar España reconoce el liderazgo y la determinación de mujeres influyentes a nivel internacional.

"Me siento conmovida y muy honrada (...) He dedicado más de cuatro décadas a defender los derechos humanos, las libertades sociales y civiles y la justicia. He abogado por la paz y la protección del medio ambiente", expresó Jagger durante su discurso de aceptación.

En su intervención, la activista recordó haber sido una niña 'rebelde', inspirada por mujeres como Eleanor Roosevelt. También pidió a los presentes no olvidar a su país natal, Nicaragua, que está viviendo una historia 'terrible' bajo lo que calificó como un 'régimen criminal'.

Desde su aparición en la escena global en la década de 1970, Jagger ha trascendido su estatus de ícono de estilo para convertirse en una figura clave del activismo global.

Su compromiso se materializa en la Bianca Jagger Human Rights Foundation, organización que fundó para promover campañas internacionales en pro de la paz, la dignidad humana y la sostenibilidad.

Los premios

De acuerdo con la revista, la relevancia del premio radica en subrayar el uso de la influencia mediática como una herramienta esencial para la concienciación y la acción positiva.

En total, ocho mujeres fueron galardonadas en diversas categorías, que abarcan ámbitos como la moda, la música, el cine y el deporte. La ceremonia del martes tuvo el propósito de reafirmar el compromiso de la publicación con la representación de valores de inclusión y la lucha por un futuro más equitativo.

