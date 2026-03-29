Billboard recomienda "Mi Tierra", nuevo tema de dos artistas cristianos cubanos

MIAMI.- Los artistas cristianos Anna Bensi y Dairon Gavilán, originarios de Cuba , han logrado un hito relevante en sus carreras musicales tras ser incluidos en la lista de recomendaciones de la prestigiosa revista Billboard con su reciente colaboración titulada Mi tierra.

Este reconocimiento se destina a resaltar una pieza musical que combina el folclore con un mensaje profundo sobre la fe y la resiliencia en el contexto actual de Cuba.

La canción fue producida y compuesta por Gavilán, quien decidió alejarse de la industria secular para enfocarse en música con valores cristianos, mientras que Bensi aporta su voz tras consolidarse como una activista influyente en las plataformas digitales.

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Canto de esperanza y libertad

La propuesta musical de este dúo se caracteriza por una instrumentación melancólica donde destacan la guitarra emotiva y un potente ritmo de cajón. A través de sus versos los intérpretes expresan un deseo de restauración para su país y abogan por una transformación basada en la libertad de conciencia y los valores cívicos.

“Cuando decimos ‘Cuba para Cristo’, lejos de dividir, excluir, adoctrinar u odiar, nuestra intención como cristianos es lanzar un mensaje de esperanza y liberación al pueblo cubano. Jesús es la mejor solución”, expresó la cantante de 21 años en una historia de Instagram antes del lanzamiento de la canción.

Bensi ha manifestado de manera pública que su intención es lanzar un mensaje de liberación y esperanza para el pueblo cubano al señalar que la fe es una solución fundamental frente a la agitación política que atraviesa la nación.

Este lanzamiento ocurre en un momento de extrema fragilidad para Cuba, cuando la crisis energética ha provocado apagones masivos y una parálisis casi total de los servicios básicos.

La escasez crítica de combustible ha forzado el cierre de escuelas y la reducción del transporte público mientras la inflación y el desabastecimiento de alimentos agotan la resistencia de una ciudadanía que exige cambios estructurales