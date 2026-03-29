domingo 29  de  marzo 2026
MÚSICA

Billboard recomienda "Mi Tierra", nuevo tema de dos artistas cristianos cubanos

Esta inclusión llega para resaltar una pieza musical que combina el folclore con un mensaje profundo sobre la fe y la resiliencia en el contexto actual de Cuba

Portada del tema Mi Tierra

Portada del tema "Mi Tierra"

Captura de Pantalla / dairongavilan y _annabensi / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Este reconocimiento se destina a resaltar una pieza musical que combina el folclore con un mensaje profundo sobre la fe y la resiliencia en el contexto actual de Cuba.

Lee además
Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, La Joaqui en el videoclip de su nuevo sencillo Echarme al Olvido video
MÚSICA

Exitoso sencillo de Grupo Cañaveral y La Joaqui supera las 30 millones de vistas
El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia.  
MÚSICA

Exposición interactiva repasa principales hitos de Eurovisión

La canción fue producida y compuesta por Gavilán, quien decidió alejarse de la industria secular para enfocarse en música con valores cristianos, mientras que Bensi aporta su voz tras consolidarse como una activista influyente en las plataformas digitales.

Embed

Canto de esperanza y libertad

La propuesta musical de este dúo se caracteriza por una instrumentación melancólica donde destacan la guitarra emotiva y un potente ritmo de cajón. A través de sus versos los intérpretes expresan un deseo de restauración para su país y abogan por una transformación basada en la libertad de conciencia y los valores cívicos.

“Cuando decimos ‘Cuba para Cristo’, lejos de dividir, excluir, adoctrinar u odiar, nuestra intención como cristianos es lanzar un mensaje de esperanza y liberación al pueblo cubano. Jesús es la mejor solución”, expresó la cantante de 21 años en una historia de Instagram antes del lanzamiento de la canción.

Bensi ha manifestado de manera pública que su intención es lanzar un mensaje de liberación y esperanza para el pueblo cubano al señalar que la fe es una solución fundamental frente a la agitación política que atraviesa la nación.

Este lanzamiento ocurre en un momento de extrema fragilidad para Cuba, cuando la crisis energética ha provocado apagones masivos y una parálisis casi total de los servicios básicos.

La escasez crítica de combustible ha forzado el cierre de escuelas y la reducción del transporte público mientras la inflación y el desabastecimiento de alimentos agotan la resistencia de una ciudadanía que exige cambios estructurales

Temas
Te puede interesar

Miches, la escapada desconocida en la República Dominicana

Jóvenes caraqueños conectan con la fe a través de un musical

Director del documental "Mr. Nobody Against Putin" es declarado agente del extranjero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (L), al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Costa Rica se alinea a tendencia hemisférica de respaldo a EEUU

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.
Conflicto bélico

EEUU despliega buque de ataque anfibio con 3.500 marines en medio de la guerra contra Irán

La paupérrima situación es generalizada en los hospitales cubanos.
CRISIS SANITARIA EN CUBA

Viaje contrarreloj desde Miami a Cuba revela el colapso sanitario que alerta la OMS

Benno Tross empresario y fundador de Honest Food Council busca que etiquetas de productos alimenticios sean más honestas.
TRANSPARENCIA EN ALIMENTOS

Florida: ¿Son confiables las etiquetas de productos que consumimos?

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.
GOLF

Arrestan a Tiger Woods por conducir bajo efectos de sustancias tras accidente en Florida

Te puede interesar

Manifestantes prodemócratas protestaron en las cercanías del complejo Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump, en el día de la llamada protesta “No Kings”, organizadas por la extrema izquierda. Palm Beach, Florida, el 28 de mayo de 2026.
Política

Protestas "No Kings", un nombre y los propósitos

Por ILIANA LAVASTIDA
María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
TRANSICIÓN

Presiones externas y razones de seguridad postergan regreso de María Corina Machado

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba. 
AMÉRICA LATINA

En Cuba hay que tirar todo abajo y empezar de cero

El presidente de EEUU, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (L), al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Costa Rica se alinea a tendencia hemisférica de respaldo a EEUU

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.
Conflicto bélico

EEUU despliega buque de ataque anfibio con 3.500 marines en medio de la guerra contra Irán