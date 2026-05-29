viernes 29  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

La mexicana Karen Rodríguez, el as bajo la manga de la serie "Spider-Noir"

Entrevista a la actriz mexicana Karen Rodríguez por su participación en la serie Spider-Noir de Prime Video, el primer live action de Spider-Man en formato serie que se hace en EEUU

Spider-Noir&nbsp;es una serie que mezcla el&nbsp;noir con el drama y la acción en la convulsa New York de los años 30.&nbsp;

Spider-Noir es una serie que mezcla el noir con el drama y la acción en la convulsa New York de los años 30. 

Cortesía/ Prime Video
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Ya está en Prime Video Spider-Noir, la primera apuesta del Spider-Verse de Sony en formato serie live-action. Inspirada en el personaje de Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018) y el cómic Spider-Man Noir (2009), la historia nos presenta a Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado en la convulsa New York de los años 30 que posee una doble vida. Para los ojos de todos, trabaja resolviendo casos de poca monta que apenas le dan para vivir... pero cuando la ciudad lo llama se transforma en The Spider, el único superhéroe que existe en el mundo. A pesar de esta enorme responsabilidad y motivado por una experiencia traumática, Ben decide colgar la capa y vivir bajo perfil renegando de sus poderes. Una decisión que cambiará cuando nuestro protagonista acepte un extraño caso de manos de la misteriosa Cat Hardy (Li Jun Li), una suerte de femme fatale que transformará su vida para siempre.

Mezclando el noir con otros géneros cinematográficos, Spider-Noir es una de las apuestas narrativas y estéticas más interesantes que se ha hecho con el icónico personaje de Marvel hasta la fecha. Más allá del setting de la historia (explorando las múltiples iteraciones de Spider-Man a través del multiverso), la serie le permite al espectador, por primera vez en la historia, elegir si desea ver cada capítulo en blanco y negro -fiel al clásico estilo del film noir- o en "True-Hue Full Color", con una paleta visual brillante que emula al mundo de los cómics. Una decisión que, aunque solo compete al color, afecta nuestra percepción del tono de la historia.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Karen Rodríguez (Acapulco, The Hunting Wives, Power Book IV: Force), quien da vida a Janet Ruiz en Spider-Noir. La actriz mexicana nos habló de cómo sus raíces latinas fueron claves en su proceso de construir a su personaje (una mujer adelantada para la época y que es mucho más que una simple asistente), la dinámica de trabajo en el set con Nicolas Cage, la pertinencia de un género como el noir en la actualidad, sus deseos de ver otros personajes del universo de Spider-Man en las siguientes temporadas de la serie y mucho más.

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