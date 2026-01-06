martes 6  de  enero 2026
MONARQUÍA

Biógrafo real contempla posible exilio del expríncipe Andrés

Según fuentes cercanas a la familia real, aunque a Andrés se le ofreció una residencia privada en la finca de Sandringham, su futuro sigue siendo incierto

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El biógrafo real Robert Jobson presume que Andrés Mountbatten-Windsor podría no solo dejar Royal Lodge, la mansión en Windsor que ha llamado hogar durante más de dos décadas luego de que fuera despojado de sus títulos por sus vínculos con Jeffrey Epstein; también podría contemplar el exilio.

La hipótesis del escritor surge luego de que el rey Carlos III mantuviera un encuentro con el gobernante de Bahréin, país del Medio Oriente.

Lee además
Venezolanos en Miami festejan la captura de Maduro. 
REPORTAJE

Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía
Venezolanos festejan en El Arepazo por la caída del poder de Maduro.
CRÓNICA

Por Venezuela: dos celebraciones, un mismo grito de libertad

Según fuentes cercanas a la familia real, aunque a Andrés se le ofreció una residencia privada en la finca de Sandringham, su futuro sigue siendo incierto.

"El rey vio al rey de Baréin el otro día. Nunca se sabe: podría ser un lugar donde Andrés reciba el reconocimiento de ser el segundo hijo de la reina Isabel, en lugar de este", dijo Jobson a la revista People.

Opciones

Las declaraciones del biógrafo coinciden con el lanzamiento de su libro Windsor Legacy.

El autor asegura que una reubicación en Oriente Medio no sería algo inédito y recuerda que Juan Carlos I de España reside en Abu Dabi desde 2020, tras retirarse de la vida pública en medio de escándalos financieros.

"Otras personas deshonradas se han ido a Oriente Medio. Andrew hizo muchos negocios en Baréin y aún es relativamente joven".

Por su parte, el biógrafo real Andrew Lownie coincide. "No le gusta la idea de estar en la urbanización Sandringham, creo que quiere ir a algún lugar donde pueda alejarse de todo", manifestó.

Aunque Marsh Farm, una modesta propiedad en la finca de Sandringham, ha sido ampliamente citada como el destino más inmediato de Andrew, el autor de Entiled, un éxito de ventas en el Reino Unido, se pregunta si será una solución a largo plazo.

"No puedo imaginarlo en una granja aislada en Sandringham".

Temas
Te puede interesar

Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de divorcio

Semyon Bychkov es el nuevo director musical de la Ópera de París

Sydney Sweeney regresa para secuela de "The Housemaid" tras éxito de taquilla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Del poder a la pequeñez de una celda
OPINIÓN

Del poder a la pequeñez de una celda

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Te puede interesar

La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

Por Leonardo Morales
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset.
TESORO

EEUU logra histórico acuerdo en materia fiscal en el comercio mundial

Carlos Giménez, congresista federal. 
VENEZUELA

Carlos Giménez alerta sobre maniobras dilatorias del chavismo y pide elecciones en Venezuela en "meses"