Documentos del caso Epstein reavivan polémica del expríncipe Andrés

Correspondencia que data de 2001 y 2002 y fue enviada desde una cuenta que utilizaba el alias El Hombre Invisible y firmaba como A, revela vínculos del expríncipe con Epstein

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 

MARTIN MEISSNER / POOL / AFP

WASHINGTON.- Un hombre que parece ser el expríncipe Andrés conversó con Ghislaine Maxwell, cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, sobre la organización de encuentros con "amigos inapropiados", según documentos publicados por Washington.

Los correos electrónicos se encuentran entre las casi 30.000 páginas hechas públicas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y aportan nuevos detalles a la larga controversia en torno a los vínculos del hermano del rey Carlos III con Epstein y Maxwell.

La correspondencia data de 2001 y 2002 y fue enviada desde una cuenta que utilizaba el alias El Hombre Invisible y firmaba como A.

Correos

En un mensaje de agosto de 2001, el remitente dice que se encuentra en Balmoral, la residencia de verano de la familia real británica en Escocia, y le pregunta a Maxwell: "¿Me has encontrado algunos amigos inapropiados nuevos?".

Andrés ha reconocido previamente su amistad con Maxwell y Epstein, pero ha negado todas las acusaciones de irregularidades.

Maxwell responde disculpándose por haber encontrado solo amigos "apropiados", lo que provoca una respuesta lacónica de A: "¡Desolado!".

En otra cadena de correos, Maxwell reenvía correspondencia sobre un viaje propuesto a Perú que incluye planes para presentar a "Andrés" a unos acompañantes descritos como "amigables y discretos".

Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, le sugiere a su conocido que organice algunas "visitas turísticas con compañía".

Los archivos destacados por los medios también revelan tensiones entre Andrés y los fiscales estadounidenses.

Las autoridades de Estados Unidos intentaron interrogar al expríncipe sobre el caso Epstein, cuya muerte en prisión en 2019 fue declarada suicidio, aunque el miembro de la realeza no era un objetivo penal.

Andrés llegó a un acuerdo en 2022 en una demanda civil en Estados Unidos presentada por Virginia Giuffre, quien alegaba haber sido víctima de trata de personas por parte de Epstein y haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe cuando ella era adolescente.

Giuffre se suicidó en abril, y las repercusiones de la publicación póstuma de sus memorias seis meses después provocaron que Andrés fuera despojado de sus títulos reales.

FUENTE: AFP

