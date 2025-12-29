Bizarrap y J Balvin estrenan "BZRP Music Sessions #62/66"

MIAMI.- ¡Los rumores eran ciertos! Tras semanas de especulaciones sobre una posible colaboración entre Bizarrap y J Balvin , el productor argentino y el reguetonero colombiano unieron sus talentos y estrenaron la BZRP Music Sessions #62/66, tema con el que ambos artistas despiden el 2026.

La colaboración fue anunciada el 25 de diciembre, durante el día de Navidad, en redes sociales. En la imagen se ve al colombiano y al argentino sosteniendo sneakers como teléfonos y está acompañada del mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”.

La pieza fue estrenada el viernes 26 de diciembre y no solo cuenta con los sonidos característicos de ambos músicos, también explora el vallenato y el EDM. Además, la canción muestra una versión romántica de J Balvin.

“Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos/ No te puedo ver pero estás como el viento”, reza parte de la letra.

La colaboración ha sido inesperada para muchos, pues hace tres años Residente y Bizarrap se unieron para la Residente: BZRP Music Session #49, una de las piezas más icónicas del artista, pues el boricua descarga su desdén hacia el intérprete de Mi Gente.

Aunque algunos pensaron que esta sería la oportunidad de Balvin para responder, el músico optó por compartir un mensaje de resiliencia y crecimiento personal.

La producción llega también después de la sorpresiva aparición de J Balvin en el último concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

Ambos reguetoneros mantuvieron un distanciamiento desde 2022. No obstante, en el escenario compartieron un emotivo momento, se pidieron disculpas e interpretaron éxitos del álbum colaborativo Oasis de 2019.