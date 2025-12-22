lunes 22  de  diciembre 2025
J Balvin sube al escenario en concierto de Bad Bunny para sellar reconciliación

El encuentro, que marcó el punto más viral y comentado de la noche, se materializó con la interpretación conjunta del éxito de 2019 LA CANCIÓN

J Balvin actúa en el escenario durante la 64.ª entrega anual de los premios GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

Rich Fury/Getty Images para la Academia de Grabación/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante la última presentación de su gira Debí tirar más fotos en la Ciudad de México, Bad Bunny sorprendió a su público al subir al escenario al cantante colombiano J Balvin, un invitado especial que desató la euforia de los asistentes.

El encuentro, que marcó el punto más viral y comentado de la noche, se materializó con la interpretación conjunta del éxito LA CANCIÓN, pieza que ambos popularizaron en su álbum colaborativo de 2019.

La presencia de Balvin en el exitoso tour no fue solo una aparición sorpresa, sino un acto que representó la reconciliación de dos grandes referentes del género urbano, quienes estuvieron públicamente distanciados durante varios años.

Tras la actuación, el artista colombiano tomó la palabra para dirigirse a Benito, nombre real del puertorriqueño, y al público presente, ofreciendo un discurso centrado en la admiración mutua y el crecimiento personal.

"Supremamente orgulloso de Benito por lo que está haciendo y lo que representa. Agradecerte porque me has enseñado mucho e inspirado también. Te admiro y te quiero mucho a ti y a tu familia", expresó.

El momento culminó con un abrazo que selló el reencuentro ante miles de espectadores. Balvin hizo alusión directa a las diferencias previas, subrayando que la etapa de conflicto ha sido superada.

"El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado", concluyó, priorizando el compañerismo y el legado musical sobre cualquier desavenencia anterior.

Gira

México es el tercer país de América Latina visitado por Bad Bunny durante la gira que respalda el álbum Debí tirar más fotos. Previamente, ya había pasado por República Dominicana y Costa Rica, y le siguen múltiples fechas en 2026 por Colombia, Argentina, Chile, Perú, entre otros.

La serie de conciertos es el siguiente proyecto en vivo del cantante, quien ya realizó la residencia No me quiero ir de aquí en su natal Puerto Rico, un evento que comprendió 31 fechas y se llevó a cabo desde el 11 de julio al 20 de septiembre de 2025.

