Blac Chyna comparte las complicaciones que sufrió tras cirugía estética

Withe señaló que se sentía cansada de la apariencia falsa que le deban las prótesis que tenía, y reconoció que eran muy grandes para su cuerpo. Agregó que la apariencia física que tenía ya no encajaba con su personalidad.

Sin embargo, cuando acudió al especialista para iniciar el proceso, este le explicó que no sería un proceso sencillo, pues debían pasar por al menos dos cirugías para lograr el tamaño ideal para sus senos, así como también debían evaluar cómo su piel se adaptaba a estas intervenciones.

Complicaciones

El objetivo era evitar que su piel quedara flácida y su busto deforme, por lo que en una primera intervención debió pasar de 585 cc a 385 cc. No obstante, fue en ese momento cuando inició el problema.

"Sucedió una de las peores cosas que pudo pasar. Uno de mis senos quedó encapsulado", comentó Chyna.

La modelo manifestó que el músculo del seno izquierdo se contrajo alrededor del implante, algo que antes no había pasado. Para ello, Chyna tuvo que someterse el 21 de diciembre a una segunda cirugía en la que pasó a 190 cc.

"Mi médico me dijo que si no me pongo algún tipo de implante, básicamente mis senos quedarán blandos", explicó.

Chyna se mostró satisfecha y aseveró que, aunque es un cambio brusco y una costosa inversión, se siente conforme con el resultado. Agregó que en 10 años deberá someterse nuevamente a una cirugía para cambiar los implantes.

"En general, estoy muy feliz. Estoy emocionada porque por fin soy parte del Comité Itty Bitty Tittie".