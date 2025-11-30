"Black Phone 2", el homenaje de Scott Derrickson al terror de los 70

MIAMI.- Ya está en formatos digitales para compra y alquiler Black Phone 2, la secuela de The Black Phone (2016). Inspirada en el relato corto de Joe Hill, esta nueva entrega se centra en explorar el trauma que dejó en los jóvenes Finn (Mason Thames) y Gwen (Madeleine McGraw) su encuentro con el terrorífico Grabber (Ethan Hawke), un asesino en serie que secuestraba niños para torturarlos en el sótano de su casa.

Ambientada unos cuantos años más después de su predecesora, Black Phone 2 profundiza en la psique de sus protagonistas, explorando temas complejos como la identidad, las dinámicas familiares disfuncionales, el bullying, las secuelas que les dejó su traumático encuentro con The Grabber.

Inspirado en el terror giallo, las películas de terror de los 70 ( como Nightmare on Elm Street) y los "camp slashers", Black Phone 2 es un largometraje que nos demuestra cómo las secuelas pueden marcar distancia de sus predecesoras sin por eso traicionar su esencia.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el laureado director de cine Scott Derrickson. Responsable de largometrajes emblemáticos como The Exorcism of Emily Rose, Sinister, Deliver Us From Evil y Doctor Strange, es considerado por el público y la crítica uno de los maestros del terror contemporáneo.

Derrickson contó por qué decidió hacer por primera vez en su carrera una secuela, la experiencia de rodar de nuevo con Mason Thames y Madeleine McGraw en una nueva etapa de su vida, la inspiración de los maestros de terror de los años 70 a los que rinde homenaje en Black Phone 2, y confesó de dónde viene su fijación con el formato de Super 8MM, que forma parte de su impronta en la cinematografía.