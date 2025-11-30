domingo 30  de  noviembre 2025
CINE

"Black Phone 2", el homenaje de Scott Derrickson al terror de los 70

Entrevista con el director Scott Derrickson por el estreno en formatos digitales de Black Phone 2, una de las películas de terror más taquilleras de 2025 basada en el icónico personaje creado por Joe Hill

El misterioso Grabber regresa de la muerte para seguir cobrando víctimas en&nbsp;Black Phone 2.

El misterioso Grabber regresa de la muerte para seguir cobrando víctimas en Black Phone 2.

Cortesía/ Universal Pictures
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
Embed

MIAMI.- Ya está en formatos digitales para compra y alquiler Black Phone 2, la secuela de The Black Phone (2016). Inspirada en el relato corto de Joe Hill, esta nueva entrega se centra en explorar el trauma que dejó en los jóvenes Finn (Mason Thames) y Gwen (Madeleine McGraw) su encuentro con el terrorífico Grabber (Ethan Hawke), un asesino en serie que secuestraba niños para torturarlos en el sótano de su casa.

Ambientada unos cuantos años más después de su predecesora, Black Phone 2 profundiza en la psique de sus protagonistas, explorando temas complejos como la identidad, las dinámicas familiares disfuncionales, el bullying, las secuelas que les dejó su traumático encuentro con The Grabber.

Lee además
La productora Emma Lustres.
CINE

Productora Emma Lustres triunfa en los próximos Premios Forqué
Entrada a la Cinémathèque en París. 
SUCESOS

Cierran prestigioso cine en París por plaga de chinches

Inspirado en el terror giallo, las películas de terror de los 70 ( como Nightmare on Elm Street) y los "camp slashers", Black Phone 2 es un largometraje que nos demuestra cómo las secuelas pueden marcar distancia de sus predecesoras sin por eso traicionar su esencia.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el laureado director de cine Scott Derrickson. Responsable de largometrajes emblemáticos como The Exorcism of Emily Rose, Sinister, Deliver Us From Evil y Doctor Strange, es considerado por el público y la crítica uno de los maestros del terror contemporáneo.

Derrickson contó por qué decidió hacer por primera vez en su carrera una secuela, la experiencia de rodar de nuevo con Mason Thames y Madeleine McGraw en una nueva etapa de su vida, la inspiración de los maestros de terror de los años 70 a los que rinde homenaje en Black Phone 2, y confesó de dónde viene su fijación con el formato de Super 8MM, que forma parte de su impronta en la cinematografía.

Embed
Temas
Te puede interesar

Muere el actor alemán Udo Kier a los 81 años

Francia apuesta a "Un simple accidente" de Jafar Panahi para los Óscar

Conozca al talento hispano que brilla en "Zootopia 2"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida