Conozca al talento hispano que brilla en "Zootopia 2"

La segunda entrega de Zootopia es considerada la película animada más ambiciosa que ha hecho el estudio.

MIAMI.- Este 26 de noviembre se estrena en cartelera Zootopia 2, una de las películas animadas más esperadas de Disney . Ambientada unos cuantos años después de la primera entrega, en esta nueva aventura la agente Judy Hoops (Ginnifer Goodwin) y su compañero Nick Wilde (Jason Bateman) deben probar a la sociedad que son una pareja efectiva para resolver cualquier crimen y así superar los prejuicios que todavía abundan en la ciudad. Zootopia 2 abre el mundo que construyó en 2016 al incluir paisajes rurales, animales anfibios, reptiles, nuevos personajes y muchas sorpresas más.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con parte del talento hispano que trabajó en la producción de Zootopia 2: Natalia Adame Mendoza (Coordinadora de Producción), Vanessa Serrano (Production office manager) y Valentin Amador (Animator Supervisor).

Los realizadores contaron sobre las complejidades de un proyecto de esta envergadura donde casi 600 personas trabajan simultáneamente en diferentes departamentos, los cambios que sufrió la película en el transcurso de las múltiples proyecciones de prueba que se hicieron, los retos de animar personajes con todo tipo de texturas interactuando con elementos como el agua y el viento, además, revelaron sus motivaciones, a nivel personas y profesional, para trabajar en este proyecto.