viernes 21  de  noviembre 2025
CINE

Conozca al talento hispano que brilla en "Zootopia 2"

Entrevista con Natalia Adame Mendoza, Vanessa Serrano y Valentin Amador, parte del equipo de producción de Zootopia 2

La segunda entrega de Zootopia es considerada la película animada más ambiciosa que ha hecho el estudio.

La segunda entrega de Zootopia es considerada la película animada más ambiciosa que ha hecho el estudio.

Cortesía/ Disney Pixar
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
Embed

MIAMI.- Este 26 de noviembre se estrena en cartelera Zootopia 2, una de las películas animadas más esperadas de Disney. Ambientada unos cuantos años después de la primera entrega, en esta nueva aventura la agente Judy Hoops (Ginnifer Goodwin) y su compañero Nick Wilde (Jason Bateman) deben probar a la sociedad que son una pareja efectiva para resolver cualquier crimen y así superar los prejuicios que todavía abundan en la ciudad. Zootopia 2 abre el mundo que construyó en 2016 al incluir paisajes rurales, animales anfibios, reptiles, nuevos personajes y muchas sorpresas más.

Lee además
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney
Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar. video
CINE

Disney estrena primer trailer oficial de "Toy Story 5"

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con parte del talento hispano que trabajó en la producción de Zootopia 2: Natalia Adame Mendoza (Coordinadora de Producción), Vanessa Serrano (Production office manager) y Valentin Amador (Animator Supervisor).

Los realizadores contaron sobre las complejidades de un proyecto de esta envergadura donde casi 600 personas trabajan simultáneamente en diferentes departamentos, los cambios que sufrió la película en el transcurso de las múltiples proyecciones de prueba que se hicieron, los retos de animar personajes con todo tipo de texturas interactuando con elementos como el agua y el viento, además, revelaron sus motivaciones, a nivel personas y profesional, para trabajar en este proyecto.

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Bebo Dumont estrena nuevo EP e inicia gira junto a a Simon Grossman

Programación de la Feria del Libro de Miami este viernes 21 de noviembre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

De izquierda a derecha: La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, su esposo, el presidente Gustavo Petro, junto al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 18 de noviembre de 2023.
Vetados

Petro se queja porque su esposa no puede volver a Colombia tras las sanciones impuestas por EEUU

Te puede interesar

Escuadrón de aviones caza de combate.
Despliegue en el Caribe

EEUU advierte a la aviación civil sobre aumento de actividad militar en torno a Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba