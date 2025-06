Blake Lively reafirma su compromiso con los derechos de las mujeres

POLÉMICA Abogado de Justin Baldoni advierte que batalla contra Blake Lively no ha terminado

"Como tantas otras, he experimentado el sufrimiento de una demanda por represalias, incluyendo la vergüenza artificial que busca doblegarnos. Aunque la demanda en mi contra fue desestimada, muchas no poseen los recursos para defenderse", afirmó Lively.

La actriz continuó con un mensaje contundente: "Estoy más resuelta que nunca a seguir defendiendo el derecho de toda mujer a expresarse y protegerse, lo que incluye su seguridad, su integridad, su dignidad y su propia historia".

Luego, compartió información de contacto de organizaciones que brindan asesoría a quienes lo necesiten.

Lively también dedicó un espacio para agradecer el apoyo recibido durante todo este proceso. "Con amor y gratitud para los muchos que me apoyaron. A muchos los conozco, a muchos no. Pero nunca dejaré de apreciarlos ni de abogar por ustedes", concluyó.

Juez desestima contrademanda que Baldoni interpuso a Blake Lively

El juez Lewis J. Liman desestimó la contrademanda de 400 millones de dólares que el actor y director de It Ends With Us interpuso a su coprotagonista, Ryan Reynolds y su publicista.

En un comunicado, Liman se refirió a Baldoni, su equipo de producción y personal de relaciones públicas como Wayfarer Parties y señaló que no han podido alegar que la actriz sea responsable de alguna declaración difamatoria, más allá de las que hizo en su demanda.