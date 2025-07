Blake Lively retira citaciones a YouTubers en caso contra Justin Baldoni

Según documentos presentados ante la corte, Lively notificó que ya no buscará obtener más información de Kassidy O’Connell, McKenzie Folks y Lauren Neidigh, argumentando que las declaraciones públicas de estas creadoras son suficientes para los fines legales actuales y que no se requieren más datos privados.

Las citaciones originales habían generado controversia, ya que solicitaban información sensible, como registros financieros, correos electrónicos, interacciones en redes sociales y cualquier comunicación con terceros vinculados al caso. Las YouTubers, conocidas por comentar sobre temas de celebridades y cultura pop, expresaron públicamente su malestar ante lo que consideraron un intento intimidatorio.

Kassidy O’Connell calificó el proceso como una cacería para recolectar pruebas sin fundamentos sólidos, mientras que Lauren Neidigh denunció que se trataba de un abuso legal para presionar a voces independientes con menos recursos.

Una estrategia estándar

El equipo legal de Lively aseguró que las citaciones formaban parte de una estrategia estándar para investigar posibles campañas de difamación orquestadas en su contra en redes sociales. Sin embargo, enfatizaron que la retirada de las solicitudes no significa que se cierre la puerta a futuras acciones similares si surgen nuevas evidencias.

Este episodio forma parte de la batalla legal que enfrenta Lively contra Baldoni, a quien acusa de acoso sexual y represalias durante la filmación de It Ends With Us. Por su parte, Baldoni ha negado todas las acusaciones y presentó una contrademanda que fue parcialmente desestimada por la corte.

El juicio principal está programado para marzo de 2026, y mientras tanto, ambas partes continúan acumulando pruebas. Aunque Blake Lively ha desistido de las citaciones a estas tres creadoras, su equipo sigue analizando el rol de otras figuras digitales en la presunta campaña en su contra.