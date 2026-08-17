lunes 17  de  agosto 2026
SUCESOS

Bloquean fideicomiso de Nick Reiner en medio de juicio por asesinato de sus padres

En junio, Nick Reiner acusó a sus hermanos de imcumplir con un presunto acuerdo para financiar su defensa en el juicio por el asesinato de sus padres en diciembre de 2025

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de que Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa y la fotógrafa Michele Singer Reiner, y principal acusado del asesinato de ambos artistas, solicitara tener acceso al fideicomiso de sus padres para cubrir los gastos de su defensa, medios señalan que los fondos de dicha herencia han sido bloqueados.

Según informa la agencia de noticias EFE, los fondos fueron bloqueados por los administradores del fideicomiso apelando a una ley del estado de California que establece que aquellas personas que hayan cometido un delito no pueden disfrutar de las posesiones o dinero procedentes de la persona asesinada.

Lee además
El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 
JUSTICIA

Hijo del director Rob Reiner niega cargos de asesinato en su contra
Aylín Mujica, animadora de Suelta la sopa. 
SUCESOS

Realizan autopsia a hijo de Aylín Mujica antes de enviar sus restos a EEUU

Dicha legislación le impide a Reiner poder acceder al fideicomiso de 1,5 millones de dólares que sus padres le habrían constituido en 1993.

El abogado de Reiner señaló en un comunicado que la ley exige una determinación y no una mera acusación, haciendo referencia a que el hijo del galardonado director se ha declarado inocente del asesinato de sus padres.

Solicitud

Fue en junio cuando Nick Reiner acusó a sus hermanos de imcumplir con un presunto acuerdo para financiar su defensa en el juicio por el asesinato de sus padres en diciembre de 2025.

En este sentido, el hombre de 32 años solicitó tener acceso a su herencia para poder costear los gastos del juicio y alegó que no había recibido la mitad del fideicomiso, dinero que debió recibir al cumplir los 30 años

"La petición se centra en la solicitud de Nick de acceder a un fideicomiso de 1,5 millones de dólares establecido por sus padres. Nick pretende usar los fondos para volver a contratar al prestigioso abogado Alan Jackson —quien lo representó inicialmente tras su arresto en diciembre pasado— en lugar de la defensora pública del condado de Los Ángeles, Kimberly Greene. Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres. Se ha declarado inocente", reseñó la revista People.

Asimismo, Reiner insistió que con el dinero también dotaría de fondos su cuenta de economato de la cárcel, la cual le permitirá adquirir artículos de primera necesidad.

Temas
Te puede interesar

Confirman dos conciertos de Kanye West en Rusia en octubre a pesar de polémicas

Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah

Dolly Parton ausente en inauguración de su parque temático por problemas de salud

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz Hayden Panettiere en la presentación de la serie ganadora del Globo de Oro Nashville en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, Alemania, el 3 de junio de 2013.  
SUCESOS

Autoridades sospechan que la actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de fallecidos por terremoto en Colombia a 289; más de 140 personas están desaparecidas

Un avión caza estadounidense F/18 Súper Hornet en el portaaviones Abraham Lincoln.
WASHINGTON

¿Se ha quedado EEUU atascado en la guerra contra Irán?

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).
Espionaje y terrorismo

La red oculta de apoyo de Cuba: La guerra contra Estados Unidos

La autora belga Amelie Nothomb posa a su llegada a la entrega de los premios Cesar del cine francés. 
LETRAS

Escritora belga reflexiona sobre su nueva novela: "El amor no obedece a ninguna moral"

Te puede interesar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas.  
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Omán si hace un acuerdo con Irán

Por Leonardo Morales
Dustin Christina, de 40 años.
TRAS LAS REJAS

Arrestan a policía de Key West por DUI tras encontrarlo al volante de un automóvil estacionado

En esta foto de archivo tomada el 11 de octubre de 2019, el actor estadounidense Bruce Willis asiste al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57 ° Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall en la ciudad de Nueva York. Willis, estrella de la franquicia Die Hard, se retirará de la actuación debido a una enfermedad que afecta sus facultades cognitivas, anunció su familia el 30 de marzo de 2022. 
CELEBRIDADES

Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Tiroteo en Hollywood deja dos personas hospitalizadas y un hombre tras las rejas

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.
JUSTICIA

Corte Suprema rechaza revisar apelación de Trump para anular fallo sobre juicio