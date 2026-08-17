Bloquean fideicomiso de Nick Reiner en medio de juicio por asesinato de sus padres

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Luego de que Nick Reiner , hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa y la fotógrafa Michele Singer Reiner, y principal acusado del asesinato de ambos artistas, solicitara tener acceso al fideicomiso de sus padres para cubrir los gastos de su defensa, medios señalan que los fondos de dicha herencia han sido bloqueados.

Según informa la agencia de noticias EFE, los fondos fueron bloqueados por los administradores del fideicomiso apelando a una ley del estado de California que establece que aquellas personas que hayan cometido un delito no pueden disfrutar de las posesiones o dinero procedentes de la persona asesinada.

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Dicha legislación le impide a Reiner poder acceder al fideicomiso de 1,5 millones de dólares que sus padres le habrían constituido en 1993.

El abogado de Reiner señaló en un comunicado que la ley exige una determinación y no una mera acusación, haciendo referencia a que el hijo del galardonado director se ha declarado inocente del asesinato de sus padres.

Solicitud

Fue en junio cuando Nick Reiner acusó a sus hermanos de imcumplir con un presunto acuerdo para financiar su defensa en el juicio por el asesinato de sus padres en diciembre de 2025.

En este sentido, el hombre de 32 años solicitó tener acceso a su herencia para poder costear los gastos del juicio y alegó que no había recibido la mitad del fideicomiso, dinero que debió recibir al cumplir los 30 años

"La petición se centra en la solicitud de Nick de acceder a un fideicomiso de 1,5 millones de dólares establecido por sus padres. Nick pretende usar los fondos para volver a contratar al prestigioso abogado Alan Jackson —quien lo representó inicialmente tras su arresto en diciembre pasado— en lugar de la defensora pública del condado de Los Ángeles, Kimberly Greene. Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres. Se ha declarado inocente", reseñó la revista People.

Asimismo, Reiner insistió que con el dinero también dotaría de fondos su cuenta de economato de la cárcel, la cual le permitirá adquirir artículos de primera necesidad.