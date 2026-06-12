Nick Reiner acusa a sus hermanos de no financiar la defensa legal

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Nick Reiner , hijo del cineasta Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner , ha acusado a sus hermanos de imcumplir con un presunto acuerdo para financiar su defensa en el juicio por el asesinato de sus padres en diciembre de 2025.

La acusación contra Jake Reiner y Romy Reiner, según informa la revista People , fue presentada en una petición testamentaria el 8 de junio.

"La petición se centra en la solicitud de Nick de acceder a un fideicomiso de 1,5 millones de dólares establecido por sus padres. Nick pretende usar los fondos para volver a contratar al prestigioso abogado Alan Jackson —quien lo representó inicialmente tras su arresto en diciembre pasado— en lugar de la defensora pública del condado de Los Ángeles, Kimberly Greene. Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres. Se ha declarado inocente", reseña la revista.

Nick expone en el documento que Jackson, quien es conocido por defender a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey, se vio obligado a retirarse luego de conocer que la financiación no se proporcionaría.

Retiro

El documento señala que el abogado: "aceptó asumir la defensa, sujeto a un contrato de honorarios y financiación, y los hermanos aceptaron actuar como terceros pagadores".

En una declaración en apoyo a la petición de Nick, Jackson escribe: “Los hermanos del Sr. Reiner participaron en las comunicaciones relativas a la representación y acordaron verbalmente actuar como terceros pagadores de la defensa del Sr. Reiner. El representante de la familia y los miembros de la familia me aseguraron que el contrato de honorarios sería devuelto de inmediato y que los fondos acordados se pagarían puntualmente”.

“Mi decisión de seguir adelante se basó en mi entendimiento de que el Sr. Reiner había contratado a mi firma y que los honorarios acordados serían financiados por terceros pagadores”, añadió.