jueves 2  de  julio 2026
ALTRUISMO

Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares antes de su boda

La pareja aún no ha confirmado oficialmente la boda, pero se especula que las donaciones forman parte de las celebraciones de esta semana

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a al menos 20 organizaciones benéficas esta semana, según anunció un representante, antes de su boda, que se celebrará este fin de semana en Nueva York.

La pareja aún no ha confirmado oficialmente la boda, e incluso el anuncio de las donaciones no menciona el enlace, aunque se especula que forman parte de las celebraciones de esta semana.

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Las 20 organizaciones incluyen nueve bancos de alimentos, una organización contra la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles, reportó Variety.

Boda por todo lo alto

Aunque el entorno de Swift aún no lo ha confirmado oficialmente, funcionarios y trabajadores presentes en el lugar han corroborado los rumores de una celebración de boda en el Madison Square Garden este fin de semana.

Todo indica que el jueves se llevará a cabo una cena de ensayo en un auditorio más pequeño del recinto, seguida de una celebración mucho mayor en el estadio el viernes.

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