martes 30  de  junio 2026
REALEZA BRITÁNICA

Desmienten que Kate Middleton y el príncipe William estén invitados a boda de Taylor Swift

Los rumores sobre una posible asistencia se dispararon después de que William insinuara en tono de broma que esperaba una invitación

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

AFP/Eddie Mulholland/Vía Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El príncipe William y Kate Middleton no estarán entre los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Según informó la revista People, el príncipe y la princesa de Gales no asistirán a la ceremonia, poniendo fin a semanas de especulaciones.

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Los rumores sobre una posible asistencia se desataron después de que William insinuara en tono de broma que esperaba una invitación.

La pregunta surgió durante la aparición del príncipe en el programa Heart Breakfast en mayo, cuando la copresentadora Amanda Holden le preguntó si había recibido una invitación a la boda de Swift y Kelce.

"Sin comentarios", respondió William con una sonrisa, provocando risas en el estudio.

"Espero, y estoy seguro de que podría haber una invitación por ahí, pero ya veremos", añadió, alimentando los rumores de que él y Kate podrían hacer una aparición sorpresa en la que se espera que sea la boda de famosos más importante del año.

El príncipe William también dijo en el programa que sus hijos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, eran grandes admiradores de Swift y que Charlotte, en particular, estaba "obsesionada".

Lazos con la realeza del pop

Aunque los príncipes de Gales no asistirán a la boda, la amistad entre el futuro rey y la superestrella del pop mundial se remonta a más de una década.

William conoció a Swift en 2013 en la Gala Centrepoint Winter Whites en el Palacio de Kensington, donde ambos se unieron a Jon Bon Jovi en el escenario para interpretar de forma improvisada Livin' on a Prayer.

Más recientemente, el príncipe William celebró su 42.º cumpleaños llevando al príncipe George y a la princesa Charlotte al concierto de Swift en el estadio de Wembley en junio de 2024, durante su gira Eras Tour. El príncipe protagonizó un momento memorable bailando en las gradas al ritmo de Shake It Off.

Tras el concierto, Swift compartió una selfie entre bastidores con William, George y Charlotte, mientras que Kelce también posó con la familia real en otra foto que rápidamente se hizo viral.

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