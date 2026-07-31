viernes 31  de  julio 2026
MÚSICA

Boy George se retira de musical en Londres tras una polémica por canción proisraelí

Boy George se encuentra en el centro de una fuerte polémica desde que publicó el 26 de julio en X una canción titulada "We Will Dance Again"

En alguna de las críticas alguien dijo que Culture Club tiene un corazón de los 70, en lugar de uno de los años 80, dice George.
"En alguna de las críticas alguien dijo que Culture Club tiene un corazón de los 70, en lugar de uno de los años 80", dice George. CORTESÍA MARCA.COM

LONDRES.- El cantante británico Boy George no participará en agosto en Londres en la ópera rock "Jesus Christ Superstar", tras la polémica suscitada por el lanzamiento de una canción proisraelí del artista, "We Will Dance Again", anunció su representante.

"George nunca ha tenido miedo de defender sus opiniones personales, y siempre lo he respetado por ello. Pero creo que es mi responsabilidad tomar decisiones que sean lo mejor para mi artista y que también demuestren respeto hacia los demás", indicó Paul Kemsley, en un mensaje publicado el jueves por la noche en Instagram.

Lee además
Alicia Silverstone en una escena de Clueless (1995), que será proyectada en el festival GEMS con motivo de su 30 aniversario.
PLATAFORMAS

Alicia Silverstone confirma que serie "Clueless" vuelve a través de Paramount+
Osamu Menéndez conversa con Erwin Pérez sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez. 
DUELO

Osamu Menéndez señala que el 'vape' pudo contribuir a la muerte de su hijo

"Tras una profunda reflexión, he decidido, en mi calidad de representante de Boy George, que ya no actuará en 'Jesus Christ Superstar', en el London Palladium", declaró.

El artista británico de 65 años, exvocalista del grupo Culture Club y cuyo verdadero nombre es George Alan O'Dowd, tenía previsto participar en la obra entre el 3 y el 15 de agosto, interpretando al rey Herodes.

Canción

Boy George se encuentra en el centro de una fuerte polémica desde que publicó el 26 de julio en X una canción titulada "We Will Dance Again" (Bailaremos de nuevo).

El título es la traducción del lema hebreo "Od Nirkod", utilizado por los supervivientes del festival de música Nova, donde se produjo la mayor masacre cometida durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, con un total de 1.221 muertos.

Más de 70.000 personas fallecieron en Gaza durante la posterior ofensiva de Israel contra los milicianos palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Desde que entró en vigor una tregua en octubre de 2025, al menos 1.214 palestinos han muerto en el enclave.

"Ustedes dicen genocidio, yo digo guerra. Cuando te atacan, para eso está el ejército", dice el principio de la canción de Boy George, a ritmo de reggae.

Más adelante, la composición parece criticar las posturas adoptadas por otros artistas.

"Condenan a los judíos, con una memoria selectiva. Músicos ondean banderas, balando como ovejas", afirma.

El cantante había explicado en la red social Threads que compuso el tema con ayuda de inteligencia artificial después de visitar la exposición dedicada a la masacre del festival Nova.

"Acepto que mucha gente no esté de acuerdo con mi punto de vista, pero de eso se trata precisamente la democracia, por más imperfecta que sea", argumentó el artista.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

George Clooney evacuado de su casa de Francia debido a grave incendio

Raúl de Molina revela que ha perdido gran parte de la capacidad auditiva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

La modelo española Georgina Rodríguez asiste a la alfombra roja de la película Padre, Madre, Hermana, Hermano, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 31 de agosto de 2025. 
VIRAL

Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.  
POLÉMICA

Jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar un millón de euros a amigas de la cantante

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.
MIGRACIÓN

Nueve inmigrantes fallecieron intentando alcanzar a nado desde Marruecos al enclave español de Ceuta

Colt Gray, autor del tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalachee de Georgia, comparece ante el tribunal del condado de Barrow en Winder, Georgia, el 9 de diciembre de 2025
DECISIÓN

Condenan a 15 años al padre del tirador de una escuela de Georgia; su hijo cumple cadena perpetua

Te puede interesar

La Armada de EEUU realiza ejercicios en el Pacífico y también participa en el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

Por Olgalinda Pimentel
Robert Evan Ellis es nuevo miembro de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia (IID).
DESIGNACIÓN

Instituto Interamericano para la Democracia refuerza su directorio con ingreso del Dr. Robert Evan Ellis

El designado para ocupar el puesto de secretario de Justicia de Estados Unidos Todd Blanche.
COMITé JUDICIAL DEL SENADO

Trump dispuesto a pausar nominación de nuevo fiscal general

Imagen de la refinería Valero en Los Ángeles, California.
mercados

Retrocede precio del petróleo ante esperanza de negociaciones en el Medio Oriente

Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego