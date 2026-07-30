jueves 30  de  julio 2026
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Osamu Menéndez señala que el vape pudo contribuir a la muerte de su hijo

Osamu Menéndez considera que el vape, o cigarrillo electrónico, pudo comprometer la salud de los pulmones de Mauro, agravando la neumonía

Osamu Menéndez conversa con Erwin Pérez sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez.&nbsp;

Osamu Menéndez conversa con Erwin Pérez sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez. 

Captura de pantalla/Instagram/@erwin_perezok
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A dos semanas de la muerte del hijo que tuvo con Aylín Mujica, Osamu Menéndez se ha pronunciado por primera vez sobre el deceso de Mauro Menéndez, alegando que es injusto que falleciera tan joven y señalando que el vape pudo contribuir a la debilidad de sus pulmones.

"Era parte de mi cuerpo. Andábamos juntos todo el tiempo, a la playa, a las fiestas, todo. Él siempre estaba ahí conmigo y todos mis amigos de esa época le tomaron mucho cariño", recordó durante una entrevista que concedió a Erwin Pérez para La Trastienda.

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Osamu también señaló que la cercanía que ambos tenían no cambió durante la adultez de Mauro. De hecho, manifestó que se sentía orgulloso de lo que había logrado como Dj y cómo su talento lo llevó a presentarse en diversos festivales.

Causa de muerte

No obstante, Menéndez no puede olvidar el dolor que sintió cuando recibió la llamada que le notificaba que su hijo había fallecido en Barbados. Sobre la causa de muerte, considera que el vape, o cigarrillo electrónico, pudo comprometer la salud de sus pulmones.

"Yo pienso que es injusto que le haya pasado esto a mi hijo. Que no ha tenido otra oportunidad. No sé por qué no tuvo otra oportunidad. Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, el vape. No fumen eso, de verdad no fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él", manifestó.

Aylín Mujica confirmó en una entrevista con Verónica Bastos que durante su estancia en Miami con sus abuelos, el joven había presentado un catarro. Aunque le insistieron en que fuera al médico, este hizo caso omiso al consejo y continuó con sus planes de viaje a Barbados por trabajo.

En la isla, le confirmó a su madre que el malestar se había acrecentado y le habían diagnosticado neumonía.

Pese a las indicaciones médicas, aparentemente Mauro no guardó el reposo sugerido.

"Fue durante un juego de fútbol a la orilla del mar que empezó a convulsionarse. Para cuando llegó la ambulancia, ya le hacía falta oxígeno en el cerebro y en el transcurso sufrió dos infartos mientras estaba inconsciente. Aunque lograron reanimarlo hasta en siete ocasiones, el DJ tuvo un infarto más y su cuerpo ya no resistió", reseñó ¡HOLA!.

Despedida

Osamu recordó que al llegar al hospital en dónde yacía Mauro y por fin tener acceso al cuerpo de su hijo, el dolor se apoderó de él y le reclamó porqué había continuado con el viaje si presentaba malestar.

"Le dije que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó, por qué nos hizo pasar por esto que estamos pasando".

Pese al sufrimiento, le recordó lo mucho que él y Aylín lo amaban. "Le dije que lo amábamos mucho. Lo abracé fuerte, le di un beso en la frente y yo creo que esa fue mi despedida".

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