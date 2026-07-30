Alicia Silverstone confirma que serie "Clueless" vuelve a través de Paramount+

Alicia Silverstone en una escena de Clueless (1995), que será proyectada en el festival GEMS con motivo de su 30 aniversario.

LOS ÁNGELES.- Paramount+ aprobó este jueves la producción de la serie de Clueless que marcará el regreso de Alicia Silverstone en el papel de Cher Horowitz, según Variety.

El proyecto, que en abril fue descartado por Peacock tras permanecer en desarrollo, encontró ahora un nuevo hogar en Paramount+, que encargó una primera temporada de seis episodios, según el mismo medio.

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Producción

La serie se rodará en Los Ángeles y seguirá la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película de 1995, estrenada por Paramount Pictures y dirigida por Amy Heckerling.

"La querida figura de Beverly Hills, Cher Horowitz (Silverstone), lo tiene todo bajo control: es una mujer de negocios exitosa y domina la maternidad, hasta que su hija llega a la adolescencia y Cher descubre que criar a una adolescente la hace sentir completamente perdida otra vez", reza la sinopsis.

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"Clueless regresa a casa", declaró Jane Wiseman, directora de producciones originales de Paramount+. "Nos enorgullece especialmente filmar esta esperada serie en Los Ángeles, rindiendo homenaje a su papel protagónico en la película original e invirtiendo en el excepcional talento y los equipos de la ciudad", añadió.

Clueless (1995) es una adaptación de la novela Emma, de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

Realizada con un presupuesto modesto cercano a los 12 millones de dólares, la película fue un éxito de taquilla y con el tiempo se convirtió en un clásico de culto de la cultura popular.

FUENTE: EFE