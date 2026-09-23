Joy Huerta dice que continuará con los compromisos de Jesse & Joy pese a decisión de su hermano

El dúo Jesse & Joy, integrado por Jesse y Joy Huerta, durante su concierto en Caracas, Venezuela, el sábado 9 de noviembre de 2024.

MIAMI.- A pocos días de conocerse que Jesse Huerta se alejará de los escenarios para priorizar a su familia y su salud mental, su hermana y compañera del dúo, Joy Huerta ha roto el silencio respecto al futuro de la agrupación.

Fue durante una rueda de prensa, a propósito de la presentación navideña del dúo ¿Con quién se queda el reno?, pautada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de México, que la intérprete encaró a la prensa y manifestó su sentir ante la decisión de su hermano, quien no estuvo presente en el encuentro.

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“Yo me enteré 20 minutos antes que ustedes”, dijo entre lágrimas. “Sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, añadió.

En un comunicado, Jesse informó que cumpliría con todos los compromisos que el dúo tiene pautados hasta el 5 de diciembre. Aunque el concierto navideño ya estaba confirmado, Joy indicó que su hermano no se sumaría y que por ello no hizo acto de presencia en la rueda de prensa.

“Su lugar siempre va a estar y para muestra basta un botón. Jesse anunció que estará hasta el 5 de Diciembre y como esto es hasta el 6 de Diciembre en el Auditorio Nacional, supongo que él tendrá sus motivos. No saben lo que les agradezco que estén aquí conmigo”, prosiguió.

¿Volverá Jesse & Joy?

Sobre la relación entre ambos, Joy negó que la pausa que Jesse hará se deba a un conflicto entre las partes, y dejó claro que respeta el proceso que su hermano atraviesa y la decisión que tomó para hacerle frente.

"Nos amamos profundamente pero que creo que él fue muy claro al decir, ‘yo estoy en otro proceso de mi vida’ y creo que es muy válido respetárselo. Si una persona decide tomar un tiempo de no caminar a tu lado, no lo puedo juzgar. Yo le apoyo. Sé que está atravesando por algo que tiene que vivir y lo único que puedo hacer como hermana y socia, es apoyarlo".

"El amor existe y el amor es entrañable. Admiro su valor de tomar su decisión de que es lo que tengo que hacer en este momento", agregó.

La artista también declaró que ella seguirá al frente, cumpliendo con cada uno de los compromisos que ya tenían pautados para el próximo año, esperando poder reencontrarse con sus fanáticos y manifestando que su hermano será bienvenido el día que desee regresar a los escenarios.

"El micrófono siempre estará disponible para cuando él esté listo, hoy, mañana, o cuando sea”, concluyó .