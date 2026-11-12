Brenda Navarrete muestra múltiples facetas que dan vida a nuevo espectáculo, "Yo"

MIAMI.- El tambor fue el camino que llevó a Brenda Navarrete a profundizar en sus raíces, explorar su identidad musical y construir una propuesta que combina la tradición afrocubana con sonidos contemporáneos.

Pero ahora la artista cubana quiere mostrar que su universo creativo va mucho más allá de la percusión. Esa es la premisa de Yo, el espectáculo en solitario que presenta el 5 de diciembre en el Koubek Center, donde asume el reto de entretener al público durante una hora y veinte minutos.

La propuesta nace de un pedido que le hizo su hermana, Melvis Santa, en Nueva York, en el programa Rítmicas. La experiencia le permitió reconocer las distintas personalidades artísticas que conviven en ella: una Brenda que apuesta al folclore, los tambores y las tradiciones, y otra más contemporánea, moderna y relacionada con la moda y otras manifestaciones escénicas.

En Yo, Navarrete reúne esas facetas y lleva al escenario expresiones que el público, quizá, no imagina habitan en ella, como el rap, la actuación, el modelaje, el trabajo como DJ, la danza y la enseñanza. También adelantó que espera estrenar esa noche una nueva canción, que da título al espectáculo y que marca una exploración sonora e imaginativa diferente.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Brenda Navarrete explica cómo concibió el proyecto, qué busca revelar de sí misma y por qué considera que la evolución y la fusión forman parte natural de la música.

—¿Cómo nació la idea de Yo y qué te motivó a llevar este concepto al escenario?

Todo comenzó por una solicitud que me hizo mi hermana, Melvis Santa, en Nueva York, a través de un programa que se llamaba Rítmicas. Me dijo que tenía un espacio donde podía hacerme entrevistas y donde yo podía presentar un espectáculo sola. Acepté y me di cuenta de que sí tenía la capacidad de mostrar mis diferentes facetas. Tengo un alter ego muy folclórico, dedicado al tambor y a las tradiciones, y otra parte completamente opuesta, contemporánea, fashion y moderna. Esa faceta también ha estado presente en mis colaboraciones, pero cuando las personas ven a Brenda como solista suelen relacionarme únicamente con el tambor y las tradiciones. Por eso decidí hacer este espectáculo. Voy a entretener al público durante una hora y veinte minutos. Me van a escuchar cantar, me van a ver bailar, ver mis tambores y descubrir momentos más teatrales. También habrá una faceta de DJ. Me moveré por diferentes expresiones.

—¿En qué momento de tu trayectoria artística llega este espectáculo?

Me recibe madura. Soy una Brenda que ha tenido un recorrido artístico bastante amplio, y humildemente lo digo. Por eso determiné hacerlo ahora, por primera vez, reconociendo todas esas facetas. También tengo experiencia para identificar cuándo el público está en su máxima atención, cuándo puede estar un poco aburrido, cuándo hay que cambiar el tono, hacer que la música sea más movida o darle información. Todos estos años de trabajo me han dado esa madurez.

—¿Qué descubrirá el público de ti que quizás todavía no conoce?

Muchas personas no han visto mi faceta de rap, de fashion model, de actriz, de DJ, de fiesta, mi parte meditativa o la de profesora. Hay muchas Brenda que las personas no conocen. Simplemente identifican a la Brenda del tambor. Otros conocen a la profesora porque han visto mis videos dando clases a los niños, pero nunca me han visto en un espectáculo en vivo. Aquí voy a fusionar todas esas Brenda, que puedo dividir entre la folclórica y la contemporánea, la fashion. Son mis dos alter egos.

—Tu propuesta musical combina el respeto por la tradición con la búsqueda de nuevos sonidos. ¿Cómo has construido esa identidad?

El tambor fue el camino. No puedo decirte otra cosa. Fue lo que me llevó a profundizar en quién soy, de dónde vengo, cuál es el sonido, cómo es la conversación y cuál es la filosofía. A partir de ahí llega la renovación. Todo viene de adentro hacia afuera. El tambor me llevó a la raíz, a investigar de dónde viene, por qué, cómo evoluciona y cómo se fusiona para entonces florecer y darte un fruto nuevo.

—¿Qué emociones quieres trasmitir esa noche a través de los tambores?

El tambor no es el protagonista. La protagonista soy yo. El espectáculo se llama Yo porque el tambor es parte de mí, de quien soy, pero hay mucho más. Decidí hacer un solo show con todas esas partes que me pertenecen para mostrarle al público que sí, el tambor me dio forma y quizás gran parte de lo que hoy soy, pero existen otras facetas que no conocen y que no relacionan conmigo. Hay otras funciones de mí que no tienen que ver directamente con el tambor, aunque este haya sido parte de mi formación.

—¿Habrá sorpresas durante la presentación?

Sí, muchas.

—¿Qué nos puedes adelantar sobre próximos lanzamientos?

La canción Yo. Es algo fuerte, en imagen y concepto. Lo describiría como una ruptura o un impulso hacia un cambio, aunque para mí no es realmente un cambio porque todo eso forma parte de lo que soy. Para quienes me ven, sí puede representar algo diferente. La canción va un poco más allá de lo que han escuchado musicalmente de Brenda. No rompe con la tradición, porque esa siempre va conmigo, pero tiene un sonido diferente. No puedo adelantar cómo será, aunque sí puedo decir que representa otra ramificación hacia un lado distinto de lo que estamos acostumbrados a escuchar de mí: los suyeres, la música lukumí, las canciones para los orishas, el Latin jazz o los temas con mucha percusión. También vienen una imagen y un concepto distintos.

—¿Cuándo estrenas la canción?

La idea es que salga en los mismos días del show. Todavía no está confirmado si el lanzamiento estará listo para esa fecha, pero sí voy a estrenarla en vivo el día 5 de diciembre.

—¿Este nuevo camino musical forma parte de un próximo álbum?

Actualmente estoy más enfocada en las colaboraciones, porque hay muchas que ya están en marcha, y en lanzar sencillos. Más adelante volveré a trabajar en otros proyectos. Pero siempre habrá fusión. Pienso que actualmente nada es puro. Todo está fusionado, incluso las canciones más folclóricas y los sonidos de tambor puro. Nada permanece exactamente como fue creado. La evolución ha existido en todas las épocas, en la comida, la arquitectura, la música, la moda e incluso en nuestra manera de hablar.

—Antes de Yo, tendrás otra presentación en Miami. ¿Qué verá el público en ese concierto?

El 20 de noviembre estaré con mi banda en el Miami Beach Botanical Garden, como parte de un evento llamado Jazz Jungle. La actividad comienza alrededor de las 7 p m y mi concierto será a las 9 pm. Es un ambiente de jazz, pero no hay manera de que yo esté en vivo y el público no baile conmigo, sea jazz, trova o cualquier otro género. Mi energía está diseñada para hacerte bailar. Esa noche verán a una Brenda que guía a su banda, interactúa con el público y comparte buena parte de la música de mi primer álbum, además de canciones que he incorporado a mis presentaciones.

—¿Cómo haces la transición entre la Brenda que dirige una banda y la artista que se presenta sola en el escenario?

Todos tenemos alter egos, aunque no siempre los expongamos o seamos conscientes de ellos. En la vida cotidiana asumimos diferentes comportamientos según dónde estamos, con quién nos relacionamos y cómo nos sentimos. En mi caso, he trabajado durante muchos años para reconocer esas transformaciones. Cuando doy clases de danza tengo una personalidad distinta a la que adopto cuando toco el tambor. Y cuando canto, cuando dirijo a mi banda o cuando cuento una anécdota al público, también aparecen otras energías.

Antes de decidirme por una carrera en solitario trabajé en diferentes proyectos: fui músico de base de una banda, corista de otra, cantante, compositora y productora. Cada función tiene un rol y un comportamiento diferente, aunque todas formen parte de mí. Por eso decidí hacer este espectáculo: para llevar esas distintas manifestaciones al escenario.

—¿Qué esperas que se lleve el público después de conocer esas distintas facetas?

Eso es precisamente lo que viene: llevar un poquito de cada una de esas Brenda al espectáculo.