domingo 28  de  diciembre 2025
Brigitte Bardot: legado histórico en cinco películas

En honor a su fallecimiento este 28 de diciembre, a los 91 años, repasamos algunos de los papeles más conocidos de la actriz francesa

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María", dirigida por Louis Malle (al fondo).

AFP

PARÍS.- De Y Dios creó a la mujer, que la catapultó al estrellato, en 1956, pasando por La muñeca y el bruto o Colinot, el seductor, su último filme, en 1973, la actriz francesa Brigitte Bardot participó en medio centenar de películas.

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años
Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.
Brooklyn Beckham celebra navidad con Nicola Peltz en medio de drama familiar

Y Dios creó a la mujer (1956)

La historia de "una chica de su época" que ha dejado atrás los tabús sociales, el sentimiento de culpa y que tiene una sexualidad plena y libre, así lo explicó el director del film, Roger Vadim, que por aquel entonces era el marido de Bardot.

Rodada en la ahora exclusiva ciudad balnearia francesa de Saint-Tropez, este drama (prohibido a los menores de 16 años cuando se estrenó), tuvo una acogida mitigada de los críticos y chocó con los medios conservadores.

Sin embargo, sí que triunfó en Estados Unidos y supuso el inicio de la Bardotmanía, que convirtió a esta joven (22 años) en un símbolo sexual internacional.

En el rodaje, Bardot empezó una relación con su compañero de cartel, Jean-Louis Trintignant. La actriz y Vadim se divorciaron en 1957.

La verdad (1960)

Una joven seductora es acusada del asesinato de su antiguo amante. El proceso judicial permitirá reconstruir la relación entre la víctima y la joven.

Bardot desarrolla en este drama una nueva faceta de su labor de actriz. Además, durante el rodaje empezó una relación con el actor Sami Frey.

El rodaje fue complicado, el director Henri-Georges Clouzot, difícil. B.B. recordará más tarde que "parecía que tenía lugar su propio proceso", como si se juzgase su mala reputación y su ligereza.

La película será, sin embargo, en palabras de la propia intérprete, "la obra maestra de su vida de actriz". Nominada a los Óscar de Hollywood, logró cinco millones de espectadores en Francia.

Como su personaje en el filme, Bardot intentó suicidarse al final del rodaje.

El desprecio (1963)

Un guionista y su mujer parecen formar una pareja unida. Pero un incidente, en apariencia anodino, con un productor, conducirá a la joven a despreciar a su marido.

Bardot comparte con Michel Piccoli el cartel de esta película de culto de Jean-Luc Godard, rodada en Italia (Roma y Capri), en la fabulosa villa del escritor Curzio Malaparte.

Tras un primer visionado, los productores exigen que haya más escenas con desnudos de la actriz. Lo que llevará a la mítica escena en la que el personaje de Bardot pregunta a su marido: "¿Piensas que mi culo es bonito?"

Este papel sigue siendo uno de los más famosos de su carrera. A nivel de espectadores (235.000), el filme fue un éxito para Godard, pero un fracaso respecto a las anteriores producciones de Bardot.

¡Viva María! (1965)

En América Central, dos cantantes de music hall se enamoran del mismo hombre, un revolucionario. Louis Malle dirige esta parodia de wéstern con Jeanne Moreau y Brigitte Bardot, respetuosas la una con la otra, pero profesionalmente rivales.

Al principio del rodaje, en México, Moreau acapara los primeros flashes y habla con la prensa. Bardot, presionada por su agente, pasa a la ofensiva y responde a las peticiones de los reporteros, hasta ganar la batalla mediática.

La crítica no dejó muy bien a la película, pero logró 3,5 millones de espectadores en Francia.

La muñeca y el bruto (1969)

Un violoncelista (Jean-Pierre Cassel), miope y gruñón, conoce a Felicia (Bardot), una preciosa mujer, caprichosa y elitista, cuando su Citroën embiste su Rolls. El personaje de Bardot intenta seducir al músico, que se mantiene insensible a sus maniobras.

El cineasta Michel Deville logra una encantadora comedia con aires abiertamente feministas alrededor de dos personajes que no tienen nada en común. Bardot, que buscaba relanzar su carrera, consigue encarnar con mucha personalidad este rol.

La muñeca y el bruto son un poco el Y Dios creó a la mujer de los años 1970. "Deville supo reconstruirme", dijo la actriz. La película logró 1,6 millones de espectadores.

FUENTE: AFP

