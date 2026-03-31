Britney Spears acusa a guardaespaldas de 'hackear' su iCloud

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Britney Spears ha vuelto a las redes sociales tras unas semanas de ausencia a causa de su arresto en California por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas. Aunque la intérprete en principio sorprendió posando con sus dos hijos, la polémica nuevamente la envuelve pues acusó a su exguardaespaldas Thomas Bunbury de hackear su iCloud.

Según informa el Daily Mail, a través de un abogado, la Princesa del Pop envió a Bunbury una carta de cese y desistimiento al exempleado, explicando que el motivo de la acción se debía a que el hombre había accedido a sus dispositivos y a su cuenta de iCloud sin su autorización.

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TMZ reportó que en agosto de 2025, la cantante de Toxic había despedido a Thomas Bunbury por violar un acuerdo de confidencialidad (NDA) al comunicarse con fans y filtrar información a medios de comunicación.

Posterior al despido, Spears notó una irregularidad cuando experimentó bloqueos recurrentes en sus cuentas personales. Tanto ella como su equipo comenzaron a tomar medidas para proteger su privacidad y que no se siguieran vulnerando sus cuentas.

En la carta enviada recientemente, la artista advierte al exguardaespaldas que infringió leyes estatales y federales, y de no parar lo denunciará ante las autoridades.

La intérprete solicita a Bunbury eliminar los archivos obtenidos y que informe si compartió en internet u otras personas fotos y archivos personales.

Reencuentro con sus hijos

Pese al altercado, Spears parece estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pues recientemente se reencontró con sus hijos Sean Preston y Jayden James y compartió un video en Instagram.

El reencuentro se produjo tras años de distanciamiento entre las partes, especialmente de su primogénito Sean Preston.

La familia parecía disfrutar de un paseo en un velero, y lucían ropa de playa.