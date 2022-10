Britney Spears: Mi madre me dio cachetada tras ir de fiesta

Britney Spears explicó que las supuestas cachetadas que le dio su madre se produjeron después de una noche de fiesta. Y agregó que este incidente sucedió después de que su entonces esposo Kevin Federline, padre de sus dos hijos, “la dejó”.

La intérprete de Crazy alegó que fue la primera vez que alguien le pegaba y dijo que su progenitora la golpeó “tan fuerte” que nunca lo olvidará, según Page Six.

“La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”, escribió. “Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré,” precisó Britney Spears.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Channel 8 (@britneyspears)

“Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien”, agregó. “Supongo que nunca lo sabré”, concluyó.

Britney Spears terminó la publicación con un video de Jennifer López dando una cachetada a Jane Fonda en una escena de la película “Monster-In-Law” (”La madre del novio”), pidiendo a sus fans mantenerse “con clase”.