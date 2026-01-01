Brooklyn Beckham ausente en resumen de 2025 de su hermano Romeo

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- Parece que la tensión en la familia Beckham continuará hasta 2026. El 1 de enero, Romeo Beckham, el hijo de 23 años de David y Victoria Beckham , excluyó notablemente a su hermano mayor, Brooklyn , en un resumen de su año 2025 que compartió en Instagram .

La publicación incluía varias fotos de Romeo con su hermano menor, Cruz, de 20 años, y una tierna instantánea con su hermana Harper, de 14, en una moto acuática. Romeo también incluyó una foto con su madre, tomada en lo que parecía ser una fiesta.

Además de no incluir a Brooklyn, de 26 años, en su publicación, Romeo etiquetó a su madre, a su padre y al resto de sus hermanos. "Los quiero a todos. Gracias 2025, ahora vamos por un 2026 aún mejor", escribió el joven en la descripción.

Solo un día antes, David fue noticia por compartir también fotos familiares en las que Brooklyn estaba ausente. En la descripción, el exfutbolista escribió que se sentía afortunado de haber vivido momentos increíbles en 2025, desde celebrar su 50 cumpleaños hasta ser nombrado caballero por el rey Carlos.

Aproximadamente ocho horas después de compartir la publicación, el exfutbolista agregó fotos antiguas de él y Brooklyn en sus historias de Instagram. Una de las imágenes era de él con su hijo mayor y la otra una foto grupal con Victoria y sus cuatro hijos.

Riña familiar

En diciembre, Victoria, David y Brooklyn siguieron alimentando las especulaciones sobre su distanciamiento después de que dejaran de seguirse mutuamente en Instagram.

El hijo mayor de la famosa pareja tampoco sigue ya a ninguno de sus hermanos en Instagram, ni ellos a él. Lo mismo ocurre con Nicola Peltz, con quien Brooklyn se casó en 2022, año en que comenzaron las supuestas tensiones entre los Beckham a raíz del vestido de novia de Nicola.

Más tarde, Cruz afirmó que sus padres habían sido "bloqueados" inesperadamente por Brooklyn.