Brooklyn Beckham celebra navidad con Nicola Peltz en medio de drama familiar

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

MIAMI.- Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham celebran las navidades por su cuenta. En medio de su aparente distanciamiento con los padres de Brooklyn, David Beckham y Victoria Beckham , la pareja optó por celebrar la Navidad con la familia de Nicola, incluyendo a su madre, Claudia Heffner Peltz, y a su padre, Nelson Peltz.

De hecho, la modelo compartió varias fotos de ella y Brooklyn con pijamas rojas a juego, posando junto a un árbol de Navidad con sus padres.

"Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo llenos de mucho amor, paz y felicidad", escribió la joven de 30 años junto a la serie de fotos publicadas en Instagram el 26 de diciembre.

La publicación acaparó titulares luego de que se reportara que Brooklyn ha establecido una distancia más que física con sus padres en los últimos meses.

Recientemente se dio a conocer un informe que afirma que la pareja había dejado de seguir a su hijo mayor en las redes sociales. Otro de los 4 hijos del exfutbolista y la modelo, Cruz, intervino para aclarar las especulaciones.

"Mi madre y mi padre nunca dejarían de seguir a su hijo. Se despertaron y consiguieron sus cuentas bloqueadas... al igual que yo", escribió en sus historias de Instagram el 20 de diciembre, debajo de una captura de pantalla de un titular del Daily Mail que contenía la acusación.

Navidad Beckham

De momento, no se conocen los motivos de la riña familiar.

Sin embargo, David y Victoria no parecieron dejar que las tensiones familiares empañaran su espíritu navideño. De hecho, la Nochebuena en la residencia Beckham estuvo llena de pequeños placeres y momentos especiales, como cuando la diseñadora de moda cantó a todo pulmón el éxito de las Spice Girls, Viva Forever, con Cruz acompañándola a la guitarra, como se pudo ver en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram el 24 de diciembre.

El dúo madre-hijo también sirvió de banda sonora para la leyenda del fútbol, que estaba sentado en una silla cercana recibiendo una pedicura a domicilio de una manicurista.