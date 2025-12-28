domingo 28  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Brooklyn Beckham celebra navidad con Nicola Peltz en medio de drama familiar

La modelo compartió en Instagram varias fotos de ella y Brooklyn con pijamas rojas a juego, posando junto a un árbol de Navidad

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham celebran las navidades por su cuenta. En medio de su aparente distanciamiento con los padres de Brooklyn, David Beckham y Victoria Beckham, la pareja optó por celebrar la Navidad con la familia de Nicola, incluyendo a su madre, Claudia Heffner Peltz, y a su padre, Nelson Peltz.

De hecho, la modelo compartió varias fotos de ella y Brooklyn con pijamas rojas a juego, posando junto a un árbol de Navidad con sus padres.

Lee además
La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.
EN LAS REDES

Rihanna responde con humor tras obstaculizar vista en concierto de Mariah Carey
La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot: legado histórico en cinco películas

"Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo llenos de mucho amor, paz y felicidad", escribió la joven de 30 años junto a la serie de fotos publicadas en Instagram el 26 de diciembre.

Embed

La publicación acaparó titulares luego de que se reportara que Brooklyn ha establecido una distancia más que física con sus padres en los últimos meses.

Recientemente se dio a conocer un informe que afirma que la pareja había dejado de seguir a su hijo mayor en las redes sociales. Otro de los 4 hijos del exfutbolista y la modelo, Cruz, intervino para aclarar las especulaciones.

"Mi madre y mi padre nunca dejarían de seguir a su hijo. Se despertaron y consiguieron sus cuentas bloqueadas... al igual que yo", escribió en sus historias de Instagram el 20 de diciembre, debajo de una captura de pantalla de un titular del Daily Mail que contenía la acusación.

Navidad Beckham

De momento, no se conocen los motivos de la riña familiar.

Sin embargo, David y Victoria no parecieron dejar que las tensiones familiares empañaran su espíritu navideño. De hecho, la Nochebuena en la residencia Beckham estuvo llena de pequeños placeres y momentos especiales, como cuando la diseñadora de moda cantó a todo pulmón el éxito de las Spice Girls, Viva Forever, con Cruz acompañándola a la guitarra, como se pudo ver en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram el 24 de diciembre.

El dúo madre-hijo también sirvió de banda sonora para la leyenda del fútbol, que estaba sentado en una silla cercana recibiendo una pedicura a domicilio de una manicurista.

Temas
Te puede interesar

Netflix estrena tráiler de nueva temporada de "Bridgerton"

Nuevo video de Harry Styles aviva rumores sobre próximo album

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
OBITUARIO

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Venta de comestibles en puestos afuera del mercado municipal de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela el 30 de septiembre de 2025.
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Venezuela cierra 2025 en un "umbral hiperinflacionario" y con desesperanza de futuro

Te puede interesar

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump