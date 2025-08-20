David y Victoria Beckham vacacionan sin su hijo mayor, Brooklyn

MIAMI.- David y Victoria Beckham se encuentran disfrutando de sus vacaciones en su lujoso megayate Seven, junto a Romeo, Cruz y Harper, pero lo que debería ser un verano de unión familiar se ha visto marcado por la ausencia de su hijo mayor, Brooklyn .

Durante estas vacaciones, Romeo ha sido visto acompañado por su novia Jackie Apostel, mientras Cruz y Harper disfrutan de actividades recreativas con sus padres.

Sin embargo, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, que también se encuentran en la región del Mediterráneo, no han tenido ningún contacto con sus padres, ni siquiera al coincidir en el mismo muelle.

Esta separación evidencia que la ruptura familiar, que se ha venido gestando desde hace meses, continúa sin señales de reconciliación.

Conflictos familiares

Durante el 50 cumpleaños de David Beckham, Brooklyn y Nicola no asistieron a la celebración, dejando entrever que los conflictos familiares van más allá de simples malentendidos.

Además, se ha reportado que Brooklyn ha mostrado públicamente su cercanía con la familia de su esposa, mientras que mantiene cierta distancia con los Beckham.

A pesar de los lujos y el glamour que rodean a la familia, como su megayate y sus exclusivas vacaciones en Ibiza, la realidad es que ni los viajes ni las fotos familiares pueden ocultar la ausencia de Brooklyn, quien se mantiene al margen de los eventos familiares importantes.

David y Victoria, por su parte, continúan disfrutando de la compañía de sus hijos menores y haciendo todo lo posible por mantener una imagen de unidad y felicidad.

Este verano, como en ocasiones anteriores, transcurre entre risas, juegos y momentos de ocio en alta mar, pero también con una silla vacía que refleja que, para los Beckham, la armonía familiar todavía es un tema pendiente.