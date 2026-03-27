BTS anuncia fechas de su gira ARIRANG por Latinoamérica

MIAMI.- La banda de K-pop BTS compartió las fechas en las que llevarán su esperada gira ARIRANG por Latinoamérica. El paso por la región inicia el 2 de octubre, para un concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia, es la primera vez que la agrupación pisa el país sudamericano.
Posteriormente, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook viajarán a Lima, Chile y Buenos Aires, ciudad que también visitarán por primera vez y donde, al igual que los otros países, ofrecerán dos shows consecutivos. No obstante, la realeza del K-pop dará tres espectáculos en Brasil.
Anteriormente, BTS ya había anunciado tres fechas en México, donde se presentará en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).
La gira 2026-2027 llega con el lanzamiento del álbum ARIRANG, su primer lanzamiento desde Be (2020). La misma se paseará por 34 regiones y contará con un escenario inmersivo 360°.
Fechas
Las entradas estarán disponibles en preventa desde el 7 de abril para miembros de ARMY. La venta general inicia el 10 de abril.
Mayo 7 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros
Mayo 9 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros
Mayo 10 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros
Octubre 2 — Bogotá, Colombia @ Estadio El Campín
Octubre 3 — Bogotá, Colombia @ Estadio El Campín
Octubre 9 — Lima, Perú @ Estadio San Marcos
Octubre 10 — Lima, Perú @ Estadio San Marcos
Octubre 16 — Santiago, Chile @ Estadio Nacional
Octubre 17 — Santiago, Chile @ Estadio Nacional
Octubre 23 — Buenos Aires, Argentina @ Estadio Único de La Plata
Octubre 24 — Buenos Aires, Argentina @ Estadio Único de La Plata
Octubre 28 — São Paulo, Brasil @ Estádio do MorumBIS