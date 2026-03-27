BTS anuncia fechas de su gira ARIRANG por Latinoamérica

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

MIAMI.- La banda de K-pop BTS compartió las fechas en las que llevarán su esperada gira ARIRANG por Latinoamérica. El paso por la región inicia el 2 de octubre, para un concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia, es la primera vez que la agrupación pisa el país sudamericano.

Posteriormente, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook viajarán a Lima, Chile y Buenos Aires, ciudad que también visitarán por primera vez y donde, al igual que los otros países, ofrecerán dos shows consecutivos. No obstante, la realeza del K-pop dará tres espectáculos en Brasil.

MÚSICA Registran más de 100.000 asistentes a concierto de BTS en capital surcoreana

PLATAFORMAS Concierto de regreso de BTS registra 18,4 millones de espectadores en Netflix

Anteriormente, BTS ya había anunciado tres fechas en México, donde se presentará en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).

La gira 2026-2027 llega con el lanzamiento del álbum ARIRANG, su primer lanzamiento desde Be (2020). La misma se paseará por 34 regiones y contará con un escenario inmersivo 360°.

Fechas

Las entradas estarán disponibles en preventa desde el 7 de abril para miembros de ARMY. La venta general inicia el 10 de abril.

Mayo 7 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros

Mayo 9 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros

Mayo 10 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros

Octubre 2 — Bogotá, Colombia @ Estadio El Campín

Octubre 3 — Bogotá, Colombia @ Estadio El Campín

Octubre 9 — Lima, Perú @ Estadio San Marcos

Octubre 10 — Lima, Perú @ Estadio San Marcos

Octubre 16 — Santiago, Chile @ Estadio Nacional

Octubre 17 — Santiago, Chile @ Estadio Nacional

Octubre 23 — Buenos Aires, Argentina @ Estadio Único de La Plata

Octubre 24 — Buenos Aires, Argentina @ Estadio Único de La Plata

Octubre 28 — São Paulo, Brasil @ Estádio do MorumBIS