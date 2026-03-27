viernes 27  de  marzo 2026
MÚSICA

BTS anuncia fechas de su gira ARIRANG por Latinoamérica

La gira 2026-2027 llega con el lanzamiento del álbum ARIRANG, su primer lanzamiento desde Be (2020). La misma se paseará por 34 regiones y contará con un escenario inmersivo 360°

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La banda de K-pop BTS compartió las fechas en las que llevarán su esperada gira ARIRANG por Latinoamérica. El paso por la región inicia el 2 de octubre, para un concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia, es la primera vez que la agrupación pisa el país sudamericano.

Posteriormente, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook viajarán a Lima, Chile y Buenos Aires, ciudad que también visitarán por primera vez y donde, al igual que los otros países, ofrecerán dos shows consecutivos. No obstante, la realeza del K-pop dará tres espectáculos en Brasil.

Lee además
La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.
PLATAFORMAS

Concierto de regreso de BTS registra 18,4 millones de espectadores en Netflix
La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.
MÚSICA

Registran más de 100.000 asistentes a concierto de BTS en capital surcoreana

Anteriormente, BTS ya había anunciado tres fechas en México, donde se presentará en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).

La gira 2026-2027 llega con el lanzamiento del álbum ARIRANG, su primer lanzamiento desde Be (2020). La misma se paseará por 34 regiones y contará con un escenario inmersivo 360°.

Fechas

Las entradas estarán disponibles en preventa desde el 7 de abril para miembros de ARMY. La venta general inicia el 10 de abril.

Mayo 7 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros

Mayo 9 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros

Mayo 10 — Ciudad de México @ Estadio GNP Seguros

Octubre 2 — Bogotá, Colombia @ Estadio El Campín

Octubre 3 — Bogotá, Colombia @ Estadio El Campín

Octubre 9 — Lima, Perú @ Estadio San Marcos

Octubre 10 — Lima, Perú @ Estadio San Marcos

Octubre 16 — Santiago, Chile @ Estadio Nacional

Octubre 17 — Santiago, Chile @ Estadio Nacional

Octubre 23 — Buenos Aires, Argentina @ Estadio Único de La Plata

Octubre 24 — Buenos Aires, Argentina @ Estadio Único de La Plata

Octubre 28 — São Paulo, Brasil @ Estádio do MorumBIS

Temas
Te puede interesar

Directora ganadora del Óscar vive el regreso de BTS en Seúl

BTS lanza "Arirang", su primer álbum en cuatro años

Disney anuncia que rodará nueva versión de "Enredados" en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los oficiales de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controlan a los pasajeros en el Punto de Control de Seguridad Norte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
Guerra

Rusia admite entregar armas a Irán, pero niega pasar información de inteligencia contra objetivos de EEUU

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Te puede interesar

El secretario de estado Marco Rubio dialoga con el ministro de relaciones exteriores de Francia, Minister Jean-Noel Barrot.
DECLARACIONES

Rubio acusa a Zelenski de mentir sobre exigencias de EEUU en Ucrania

Por Leonardo Morales
Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Ultra Music Festival en Miami
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street se mantiene a la baja ante la situación en Medio Oriente

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013. 
INFORME

Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe