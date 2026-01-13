BTS incluye a Florida como parte de su gira mundial 2026

MIAMI.- Tras una pausa en la música debido a los compromisos que sus miembros debían asumir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, la famosa agrupación de K-Pop BTS vuelve a la escena este 2026. Así lo ha confirmado el sello discográfico de la banda Big Hit Music, aseverando que ya preparan un álbum y una gira mundial.
El disco se estrenaría el 20 de marzo y pone fin a una larga pausa que inició en 2022, cuando Jin anunció su retiro temporal para enlistarse en el ejército de su país.
Asimismo, la agrupación ya tiene algunas fechas de la gira mundial concretadas, según informa Vogue México. El reencuentro con su público inicia en casa, Corea del Sur, y posteriormente viajarán por otros países de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.
La gira se extenderá hasta 2027.
Fechas
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas confirmadas de la gira mundial de BTS. A
2026
9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium
17 y 18 de abril - Japón, Tokio
25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa
2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso
7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México
17 de mayo - Estados Unidos, Stanford
23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas
12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan
26 y 27 de junio - España, Madrid
1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas
6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres
12 de julio - Alemania, Múnich
17 y 18 de julio - Francia, París
1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford
5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro
10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore
15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington
22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto
27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago
1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles
2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá
9 y 10 de octubre - Perú, Lima
16 y 17 de octubre - Chile, Santiago
23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires
28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo
19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung
3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok
12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur
17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur
26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta
2027
12 y 13 de febrero - Australia, Melbourne
20 y 21 de febrero - Australia, Sídney
4, 6 y 7 de marzo - Hong Kong
13 y 14 de marzo - Filipinas, Manila