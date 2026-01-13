martes 13  de  enero 2026
BTS incluye a Florida como parte de su gira mundial 2026

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas confirmadas de la gira mundial de BTS que recorrerá Asia, Europa y América

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

AFP/Mark Ralston
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras una pausa en la música debido a los compromisos que sus miembros debían asumir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, la famosa agrupación de K-Pop BTS vuelve a la escena este 2026. Así lo ha confirmado el sello discográfico de la banda Big Hit Music, aseverando que ya preparan un álbum y una gira mundial.

El disco se estrenaría el 20 de marzo y pone fin a una larga pausa que inició en 2022, cuando Jin anunció su retiro temporal para enlistarse en el ejército de su país.

Asimismo, la agrupación ya tiene algunas fechas de la gira mundial concretadas, según informa Vogue México. El reencuentro con su público inicia en casa, Corea del Sur, y posteriormente viajarán por otros países de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

La gira se extenderá hasta 2027.

Fechas

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas confirmadas de la gira mundial de BTS. A

2026

9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium

17 y 18 de abril - Japón, Tokio

25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa

2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso

7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México

17 de mayo - Estados Unidos, Stanford

23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas

12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan

26 y 27 de junio - España, Madrid

1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas

6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres

12 de julio - Alemania, Múnich

17 y 18 de julio - Francia, París

1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford

5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro

10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore

15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington

22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto

27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago

1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles

2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá

9 y 10 de octubre - Perú, Lima

16 y 17 de octubre - Chile, Santiago

23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo

19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung

3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok

12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur

26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta

2027

12 y 13 de febrero - Australia, Melbourne

20 y 21 de febrero - Australia, Sídney

4, 6 y 7 de marzo - Hong Kong

13 y 14 de marzo - Filipinas, Manila

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
ARTES VISUALES

Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

