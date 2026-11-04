C. Tangana vuelve a la escena musical con "Milko Freestyle"

El cantante C. Tangana posa durante un photocall del documental Esta ambición desmedida en el Hotel Urso el 23 de octubre de 2023, en Madrid (España).

C. Tangana rompió su silencio de tres años al publicar la canción "Milko Freestyle" , en YouTube, a la medianoche del martes 3 de noviembre. La nueva canción habla de su reciente paternidad, el duelo y su legado luego tras su exitoso disco El madrileño (2021).

"Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado. Y otra vez pensando en el puto legado", rapea Tangana al inicio de este tema, refiriéndose al hijo que tuvo con la fotógrafa Rocío Aguirre.

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"Milko freestyle" está firmado junto a Agorazein, la banda de rap con la que empezó a inicios de los 2000. El grupo celebrará el décimo aniversario de la salida del último disco que hicieron, Siempre (2016), con cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid que comenzarán la próxima semana, el 15 de noviembre.

"AGZ es mi grupo (AGZ es mi grupo). A mi niño le voy a consentir pero al resto os educo", canta el madrileño en el nuevo tema.

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El nombre del nuevo tema de C. Tangana es una referencia al productor y rapero mexicano Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman. El artista, que ha trabajado con Álvarez, con artistas de la talla de Bad Bunny, Juanes, J Balvin, Álvaro Díaz o Belinda, murió el pasado 12 de febrero después de estar hospitalizado.

"Tú y yo no hablamos desde hace meses. Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta. Mierda. Dios te persigue, no sé qué le debes. Volando pa' México mientras tú mueres. En tu funeral con cuarenta mujeres, bailando y llorando como sé que quieres. El Milko se ha ido", dice la canción.

El aclamado artista español pasó tres años sin sacar un disco o un nuevo tema en solitario. Su último single, "Estrecho / Alvarado", salió en 2023 y es un tema que también rinde homenaje al rap, género donde dio sus primeros pasos.

Mientras estuvo alejado del estudio, el cantante debutó como cineasta con La guitarra flamenca de Yerai Cortés, la película con la que se alzó con dos Premios Goya en la edición de 2025, en las categorías de Mejor Película Documental y Mejor Canción Original por el tema "Los Almendros", de La Tania.

El año pasado protagonizó un breve regreso a la música en "Droga", canción que firma con Mora en el disco Lo Mismo de Siempre, publicado por el puertorriqueño ese mismo año.

FUENTE: Con información de Europa Press