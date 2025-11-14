Ca7riel & Paco Amoroso fundirán Latin Grammy para convertirlos en una cadena

El dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso actúan en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

LAS VEGAS.- El exitoso dúo de hip hop argentino Ca7riel & Paco Amoroso anunció inusuales planes para los primeros Latin Grammys que conquistaron este jueves en la 26ª edición de los premios , que se llevó a cabo en Las Vegas. Entre risas, los artistas anunciaron su plan de fundir los gramófonos para fabricarse una cadena.

"Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena", dijo a los periodistas Paco Amoroso, sosteniendo tres de los cinco galardoness que ganaron en la mayor fiesta de la música en español.

Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma. "Una cadena que me voy a poner en el cogote".

Ganadores de la noche

El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año, y conocido por su puesta en escena kitsch, llegó con diez nominaciones y compitió con Bad Bunny en las tres principales categorías en la gala de premios de la Academia Latina de la Grabación.

Terminaron ganando en las categorías de video, música alternativa y pop. Los músicos celebraron el triunfo que, reconocieron, se les hizo sorpresivo.

"La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado", dijo Amoroso poco antes de plantarle un beso en la boca a Ca7riel.

Bad Bunny, la principal voz latina del momento, capitalizó cinco de sus 12 nominaciones, incluyendo la codiciada estatuilla al álbum del año que fue para DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

FUENTE: AFP